18 твитов от людей, чье терпение лучше не испытывать

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У всех бывают дни, когда нервный срыв так и маячит на горизонте, но далеко не каждый из нас решается справиться с подобной ситуацией, рассказав о ней всему миру. Мы не беремся утверждать, насколько это действенный метод, но считаем, что лучше все же, чтобы в такую минуту под руку подворачивался твиттер, нежели что-то колюще-режущее.