18 твитов от людей, чье терпение лучше не испытывать
У всех бывают дни, когда нервный срыв так и маячит на горизонте, но далеко не каждый из нас решается справиться с подобной ситуацией, рассказав о ней всему миру. Мы не беремся утверждать, насколько это действенный метод, но считаем, что лучше все же, чтобы в такую минуту под руку подворачивался твиттер, нежели что-то колюще-режущее.
AdMe.ru собрал 18 твитов от людей, чья чаша терпения однажды эпично переполнилась.
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Фото на превью Jason_Horton/twitter