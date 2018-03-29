18 твитов от людей, чье терпение лучше не испытывать

У всех бывают дни, когда нервный срыв так и маячит на горизонте, но далеко не каждый из нас решается справиться с подобной ситуацией, рассказав о ней всему миру. Мы не беремся утверждать, насколько это действенный метод, но считаем, что лучше все же, чтобы в такую минуту под руку подворачивался твиттер, нежели что-то колюще-режущее.

AdMe.ru собрал 18 твитов от людей, чья чаша терпения однажды эпично переполнилась.

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Фото на превью Jason_Horton/twitter

7 На склад!
6 Комментарии
  • 29 марта 2018
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  • 8095

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