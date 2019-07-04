18 твитов от людей, которых не взяли на работу. Но горевали они не долго
По статистике, только 8,3 % собеседований заканчиваются приемом на работу. А что же делать остальным 91,7 % людей? Правильно, им нужно проще относиться к неудачам и воспринимать отказ как новую возможность для роста.
Мы в AdMe.ru понимаем, что на каждый успех приходятся десятки провалов. Именно о них и идет речь в твитах, которые мы собрали в этой статье.
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А куда не взяли вас?