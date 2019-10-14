18 твитов от людей, которые смотрят на мир сквозь призму самоиронии и сарказма

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Твиттер уже давно зарекомендовал себя как место, где обитают гении остроумия. Пользователи этой социальной сети умеют смеяться над всем чем угодно: они подходят с юмором и к острым социальным проблемам, и к обыденным бытовым трудностям.

Редакция AdMe.ru восхищается способностью людей шутить всегда и везде, и, конечно же, мы не смогли пройти мимо этих искрометных твитов.

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