18 твитов от людей, которые расскажут о жизни с детьми без прикрас
Идеальный порядок в вашем доме прекрасно гармонирует с царящей тишиной, а по выходным вы умудряетесь выспаться и найти время на какое-то совершенно бесполезное занятие? Значит, у вас просто еще нет ребенка. Как только в семье появляется малыш, все переворачивается с ног на голову, и тут уже становится совсем не до шуток.
AdMe.ru нашел 18 пользователей твиттера, которые лучше других знают, что дети — это не только цветы жизни, но и по совместительству всадники апокалипсиса в миниатюре.
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99 фунтов = 44,9 кг.
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«Хэппи Мил» — «Счастливая еда» , «Сэд Мил» — «Грустная еда».
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А у вас был в жизни момент, когда вы чувствовали себя бессильным рядом с ребенком?
Фото на превью Knowbuntu / Twitter