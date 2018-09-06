18 твитов от людей, которые расскажут о жизни с детьми без прикрас

Идеальный порядок в вашем доме прекрасно гармонирует с царящей тишиной, а по выходным вы умудряетесь выспаться и найти время на какое-то совершенно бесполезное занятие? Значит, у вас просто еще нет ребенка. Как только в семье появляется малыш, все переворачивается с ног на голову, и тут уже становится совсем не до шуток.

AdMe.ru нашел 18 пользователей твиттера, которые лучше других знают, что дети — это не только цветы жизни, но и по совместительству всадники апокалипсиса в миниатюре.

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99 фунтов = 44,9 кг.

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«Хэппи Мил» — «Счастливая еда» , «Сэд Мил» — «Грустная еда».

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А у вас был в жизни момент, когда вы чувствовали себя бессильным рядом с ребенком?

Фото на превью Knowbuntu / Twitter

11 На склад!
2 Комментарии
  • 6 сентября 2018
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  • 16505

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