18 твитов от людей, которые расскажут о жизни с детьми без прикрас

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Идеальный порядок в вашем доме прекрасно гармонирует с царящей тишиной, а по выходным вы умудряетесь выспаться и найти время на какое-то совершенно бесполезное занятие? Значит, у вас просто еще нет ребенка. Как только в семье появляется малыш, все переворачивается с ног на голову, и тут уже становится совсем не до шуток.