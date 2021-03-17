18 твитов от людей, которые не привыкли прятать от посторонних свои маленькие странности
Все мы не идеальны, и у каждого свои недостатки. Кто-то не умеет готовить, причем даже сварить макароны получается не всегда, кто-то привык прокрастинировать до последнего, а кто-то вообще шутит с бытовой техникой.
Нам в AdMe.ru кажется, что стесняться всего этого не нужно. Ведь такие маленькие причуды как раз и делают нашу жизнь яркой.
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А у вас есть маленькие странности, в которых вам совсем не стыдно признаться?
Фото на превью legalgruzchique / Twitter
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