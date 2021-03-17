18 твитов от людей, которые не привыкли прятать от посторонних свои маленькие странности

Все мы не идеальны, и у каждого свои недостатки. Кто-то не умеет готовить, причем даже сварить макароны получается не всегда, кто-то привык прокрастинировать до последнего, а кто-то вообще шутит с бытовой техникой.

Нам в AdMe.ru кажется, что стесняться всего этого не нужно. Ведь такие маленькие причуды как раз и делают нашу жизнь яркой.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.