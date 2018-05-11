18 твитов от людей, которые на своих попытках похудеть уже собаку съели
На носу лето, и все больше людей становятся озабочены своим внешним видом и весом. Кто-то в первый раз вступает на путь подсчета калорий и борьбы с укоренившимися привычками, кто-то уже ветеран на этом поприще, но большинство из них объединяет одно — они делятся своими мыслями и уморительными шутейками на этот счет в интернете, на радость всем остальным.
AdMe.ru сделал подборку подобных твитов, от уровня юмора и жизненности которых хочется и смеяться, и плакать одновременно.
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