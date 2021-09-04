18 твитов от людей, чья самоирония просто сбивает с ног

Смеяться над собой — особый дар, присущий немногим. У каждого из нас ведь есть такие промахи, привычки или даже черты характера, о которых так просто первому встречному не расскажешь. Их замалчиваешь до последнего, чтобы только окружающие не узнали. А некоторые спокойно трубят на весь интернет о неудачах в личной жизни или неумении тратить деньги с умом. И у них получается насмешить каждого, кто это прочтет.