18 твитов от людей, чье чувство юмора живет по своим законам
Если вы умеете шутить, да так, что после даже одной вашей фразы окружающие заливают все вокруг фонтанами слез от смеха, знайте — у вас появились серьезные конкуренты, ведь у авторов следующих твитов чувство юмора прекрасно сочетается с нестандартным взглядом на мир.
Мы в AdMe.ru прочли 18 искрометных твитов и ни разу не смогли удержаться от улыбки. Уверены, вас ждет та же участь.
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А вы натыкались в сети на шутки, от которых способен рассмеяться даже камень?
Фото на превью ProstoAnalitik1 / pikabu