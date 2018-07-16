18 твитов от людей, чье чувство юмора живет по своим законам

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Если вы умеете шутить, да так, что после даже одной вашей фразы окружающие заливают все вокруг фонтанами слез от смеха, знайте — у вас появились серьезные конкуренты, ведь у авторов следующих твитов чувство юмора прекрасно сочетается с нестандартным взглядом на мир.