18 твитов от девушек, которым лучше не переходить дорогу

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Про особую женскую интуицию слагают легенды. Только вот помимо нее у прекрасной половины человечества есть немало других суперспособностей, которые повергают любого мужчину в шок. Взять, к примеру, ту же феноменальную память или «инстинкт убийцы», которому позавидовал бы сам Марк Дакаскос. Да, с некоторыми дамами вы бы точно не хотели оказаться врагами.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 твитов, которые доказывают, что порой с девушками шутки плохи.

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А у вас есть история, которой самое место в этой подборке?

Фото на превью teglpie / Twitter

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