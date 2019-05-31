18 твитов об изнанке супружеской жизни, в которых вы точно узнаете свои отношения
Хорошее дело браком не назовут. Ну так, по крайней мере, считают герои нашей подборки. В своих микроблогах они делятся опытом супружеской жизни, рассказывая забавные истории о своих вторых половинках. И откровения этих людей настолько жизненные, что большинство из нас узнает в них свои отношения.
AdMe.ru уверен: крепкие семейные отношения складываются из многих факторов, в числе которых не только любовь, взаимоуважение и поддержка, но и порой раздражающие поступки наших любимых.
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Если бы у вас было всего 270 символов, чтобы написать о самых странных или интересных привычках своей второй половинки, что бы вы написали? Делитесь своими «твитами» в комментариях!
Фото на превью iwearaonesie / twitter