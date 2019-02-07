18 твитов о том, что во взрослой жизни все совсем не так, как мы думали
В твиттере можно натолкнуться на шикарные жизненные наблюдения людей, которые не понаслышке знают, что такое взрослая жизнь. Тут и милые мелочи из разряда любимой конфорки, и философские тезисы о том, чем хвастаются после 25.
Мы в AdMe.ru выбрали самые крутые варианты твитов, и вы в них непременно узнаете себя.
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А какой твит показался вам самым жизненным?
Фото на превью ariesgodmother / twitter