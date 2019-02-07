18 твитов о том, что во взрослой жизни все совсем не так, как мы думали

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В твиттере можно натолкнуться на шикарные жизненные наблюдения людей, которые не понаслышке знают, что такое взрослая жизнь. Тут и милые мелочи из разряда любимой конфорки, и философские тезисы о том, чем хвастаются после 25.