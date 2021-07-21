18 твитов, которые поймут все, у кого есть четвероногий любимчик

Как только в доме появляется пушистик, все сразу меняется. Теперь человек должен на ежедневной основе угощать свою собаку самыми разными вкусностями, терпеть все странности кота или просто перестать пересчитывать хомячков. Обо всем этом рассказали пользователи твиттера, у которых головной боли теперь прибавилось, конечно. Но зато у них есть вагон и маленькая тележка историй о домашних животных. И их поймут все, у кого тоже завелся четверолапый друг.