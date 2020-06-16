18 твитов о людях, у которых находчивость в крови
Сообразительность и смекалка — черты, полезные для жизни, которые приходятся к месту практически каждый день. Героям наших твитов находчивость будто передалась с молоком матери — настолько искусно они умеют выходить из любых бытовых ситуаций. О том, как ненавязчиво подтолкнуть любимого к важному шагу, отучить ребенка просить ненужные покупки и для чего вообще нужны нарисованные брови, читайте в нашей статье.
Мы в AdMe.ru отдаем должное людям с нестандартным мышлением и не можем удержаться от улыбки, узнав об их оригинальных идеях.
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Фото на превью Clayne / pikabu