18 твитов о людях, у которых находчивость в крови

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Сообразительность и смекалка — черты, полезные для жизни, которые приходятся к месту практически каждый день. Героям наших твитов находчивость будто передалась с молоком матери — настолько искусно они умеют выходить из любых бытовых ситуаций. О том, как ненавязчиво подтолкнуть любимого к важному шагу, отучить ребенка просить ненужные покупки и для чего вообще нужны нарисованные брови, читайте в нашей статье.