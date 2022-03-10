18 твитов о людях, которые срывают аплодисменты своим умением жить
Жизнь постоянно заставляет нас делать выбор — иногда сложный, иногда простой: провести время за пустым разговором или с тем, кто нам дорог, пойти на работу или расслабиться дома за компьютером в обнимку с любимым котом.
Люди из следующей подборки твитов расставили свои приоритеты так смело и решительно, что мы в AdMe.ru оказались под впечатлением.
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Какими ценностями и приоритетами руководствуетесь вы в жизни?
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