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18 твитов о людях, которые срывают аплодисменты своим умением жить

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Жизнь постоянно заставляет нас делать выбор — иногда сложный, иногда простой: провести время за пустым разговором или с тем, кто нам дорог, пойти на работу или расслабиться дома за компьютером в обнимку с любимым котом.

Люди из следующей подборки твитов расставили свои приоритеты так смело и решительно, что мы в AdMe.ru оказались под впечатлением.

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Какими ценностями и приоритетами руководствуетесь вы в жизни?

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