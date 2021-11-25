18 твитов о людях, которые с головой увязли в болоте из стереотипов и вылезать не собираются

Если тетя, сосед по подъезду или какой-нибудь прохожий сделает вам замечание вроде «Хорошие девушки не делают тату» или «Нормальные мужчины не красят волосы», то, поверьте, этого человека остается только пожалеть. Дело в том, что стереотипное мышление может в реальности влиять на то, как мы воспринимаем лица других людей: видим их добрыми или злыми, агрессивными или миролюбивыми, счастливыми или грустными. Причем происходит это абсолютно бессознательно.

Редакция AdMe.ru понимает, что все мы порой руководствуемся стереотипным мышлением, сами того не замечая, но предлагает бороться с ним сознательными методами: стараться быть добрее и терпимее к другим людям. И, как показывают следующие твиты, бороться нам еще есть с чем.

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