18 твитов о людях, которые каждой мелочи радуются на полную катушку

Даже такие простые вещи, как прогулка в солнечную погоду или звуки мурлыканья кота в трубке вместо монотонных гудков, могут сделать человека на несколько минут счастливым. Что уж говорить о куче воздушных шариков на день рождения или о первых кулинарных успехах.

Пользователи, чьи твиты попались нам на просторах интернета, умеют подмечать каждую такую мелочь и на полную катушку радоваться ей. Редакция AdMe.ru целиком поддерживает такую любовь к жизни и надеется этой подборкой сделать сегодня ваш взгляд на мир чуть более оптимистичным.

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