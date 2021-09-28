18 твитов о людях, которые каждой мелочи радуются на полную катушку
Даже такие простые вещи, как прогулка в солнечную погоду или звуки мурлыканья кота в трубке вместо монотонных гудков, могут сделать человека на несколько минут счастливым. Что уж говорить о куче воздушных шариков на день рождения или о первых кулинарных успехах.
Пользователи, чьи твиты попались нам на просторах интернета, умеют подмечать каждую такую мелочь и на полную катушку радоваться ей. Редакция AdMe.ru целиком поддерживает такую любовь к жизни и надеется этой подборкой сделать сегодня ваш взгляд на мир чуть более оптимистичным.
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Возможно, у вас тоже случилось сегодня что-то хорошее, о чем вы бы хотели поведать? Остановитесь на секунду и просто вспомните, что обрадовало вас — может, красота природы, чья-то добрая фраза или безмолвная поддержка хвостатого друга?