18 твитов людей, которые сыты по горло этой взрослой жизнью

Наверняка каждый из вас хоть раз да и напевал про себя строки: «Детство, детство, ты куда ушло, где уютный уголок нашло?» И, вероятнее всего, происходило это в какой-то по-особенному паршивый день, когда казалось, что весь мир настроен против тебя.

Да, ностальгировать по былым беззаботным временам — один из главных признаков того, что вы стали старше. И, к счастью или к сожалению, от этого нам никуда не деться.

AdMe.ru собрал 18 твитов о взрослении, от которых вам станет то ли грустно, то ли смешно.

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А что для вас является явным признаком взросления, и по какой вещи из детства вы больше всего скучаете?

Фото на превью CamMarsh7/twitter

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1 Комментарии
  • 27 декабря 2017
  • 1
  • 15857

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