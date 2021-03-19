18 твитов, которые помогут лучше понять женщин. Но это не точно
Женщина хрупка, мудра и чувствительна, а еще способна умять всю пиццу самостоятельно и принимать душ при 80 градусах. Она создана для тепла и ласки, а еще для того, чтобы ее уважали и понимали. Всю глубину женского мира понять очень сложно, но твиты из сегодняшней подборки хоть немного приблизят вас к этому.
У нас в AdMe.ru работает много представительниц прекрасного пола, поэтому мы уверены, что эти твиты рассмешат вас так же сильно, как и нас.
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А как бы вы описали тремя словами то, что творится в голове у женщин?
Фото на превью MontyCry / Twitter
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