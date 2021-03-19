18 твитов, которые помогут лучше понять женщин. Но это не точно

Женщина хрупка, мудра и чувствительна, а еще способна умять всю пиццу самостоятельно и принимать душ при 80 градусах. Она создана для тепла и ласки, а еще для того, чтобы ее уважали и понимали. Всю глубину женского мира понять очень сложно, но твиты из сегодняшней подборки хоть немного приблизят вас к этому.