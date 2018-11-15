19 метких шуток, которые поймут только те, кто говорит по-русски
В каждой стране есть свой специфический юмор, который основан на особенностях языка и менталитета. Например, мало кому понятен странный японский или тонкий английский. В нашей стране тоже есть шутки, которые вряд ли получится перевести для друга-иностранца. А в конце статьи мы подготовили бонус, где Алиса своим остроумием перегнала Сири.
AdMe.ru собрал твиты, исполненные ностальгии, игры слов и народного троллинга.
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Бонус: умная Алиса
Какая шутка показалась вам самой остроумной? Поделитесь с нами другими локальными шутками, которые вы знаете!
Фото на превью лепра