19 метких шуток, которые поймут только те, кто говорит по-русски

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В каждой стране есть свой специфический юмор, который основан на особенностях языка и менталитета. Например, мало кому понятен странный японский или тонкий английский. В нашей стране тоже есть шутки, которые вряд ли получится перевести для друга-иностранца. А в конце статьи мы подготовили бонус, где Алиса своим остроумием перегнала Сири.