19 метких шуток, которые поймут только те, кто говорит по-русски

В каждой стране есть свой специфический юмор, который основан на особенностях языка и менталитета. Например, мало кому понятен странный японский или тонкий английский. В нашей стране тоже есть шутки, которые вряд ли получится перевести для друга-иностранца. А в конце статьи мы подготовили бонус, где Алиса своим остроумием перегнала Сири.

AdMe.ru собрал твиты, исполненные ностальгии, игры слов и народного троллинга.

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Бонус: умная Алиса

Какая шутка показалась вам самой остроумной? Поделитесь с нами другими локальными шутками, которые вы знаете!

Фото на превью лепра

10 На склад!
3 Комментарии
  • 15 ноября 2018
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  • 8342

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