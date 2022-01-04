18 твитов, доказывающих, что дети понимают жизнь гораздо лучше взрослых
Раньше у многих родителей были специальные тетради, в которые они записывали уморительные высказывания или забавные поступки своего ребенка. Сейчас появился твиттер, поэтому особенно крутые цитаты становятся достоянием общественности.
Мы в AdMe.ru обожаем исследовать соцсети на предмет таких бриллиантов. А еще считаем, что все дети немного философы. Посудите сами.
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А какие перлы выдавали ваши дети? А вы, когда были маленькими?
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