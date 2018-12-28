18 тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы

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Приходилось ли вам ронять телефон, терять кредитную карту или нервничать из-за того, что на электронной почте скопилось 120 000 уведомлений? Такие моменты вызывают тревогу и дискомфорт, а с помощью фото, на которых они запечатлены, вполне можно проходить тест на стойкость нервной системы. Это мы и предлагаем сделать.

AdMe.ru уверен, что каждый читатель найдет что вспомнить при просмотре этой подборки тревожащих вещей.

Когда увидел бумажку на лобовом стекле и в ужасе подумал, что тебе выписали штраф

«Отличная машина. От Уилла».

Наверняка хозяин почтового ящика спит очень крепко

«Cняли жилье, там была прозрачная дверь в ванную. Я привык к тому, что мой ребенок вечно преследует меня. Но то, как он смотрит через эту дверь, жутко»

Отличный хватательный рефлекс

Видя такую картину, начинаешь физически ощущать дискомфорт

Когда кто-то припарковался слишком близко. Теперь ты понятия не имеешь, как выехать

Кажется, кому-то придется купить новый телефон

Когда хотел зайти в туалет в гостях и резко передумал

Надеемся, в этот момент он не опаздывал на работу

Приходишь принять душ, а там...

Первым делом стоит проверить, надежно ли он закреплен. Или сменить номер от греха подальше

Обнаружив утром 11 пропущенных, проснешься быстрее, чем от 3 кружек кофе

«Мама. Пропущенный вызов (11)».

«Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида»

То чувство, когда почти потерял ключи от машины

«Придя на работу, я обнаружил, что босс выбросил все столы. Он заменил их комодами, на которых лежит тонкое стекло, и стульями»

Это бесхвостый скорпион (tailless whip scorpion), он безопасен для человека, но выглядит устрашающе

Когда сломал наушники самым неподходящим образом

Вы тоже слышите треск, глядя на это фото?

Бонус: когда колени подкашиваются от одного только взгляда вниз

A pool with a glass bottom. I don't think I'm that brave. 😅 pic.twitter.com/ij5pJ97Yfa — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 8, 2017

От каких моментов вам становится немного не по себе, кружится голова или сердце уходит в пятки?