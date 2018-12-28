18 тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы
Приходилось ли вам ронять телефон, терять кредитную карту или нервничать из-за того, что на электронной почте скопилось 120 000 уведомлений? Такие моменты вызывают тревогу и дискомфорт, а с помощью фото, на которых они запечатлены, вполне можно проходить тест на стойкость нервной системы. Это мы и предлагаем сделать.
AdMe.ru уверен, что каждый читатель найдет что вспомнить при просмотре этой подборки тревожащих вещей.
Когда увидел бумажку на лобовом стекле и в ужасе подумал, что тебе выписали штраф
«Отличная машина. От Уилла».
Наверняка хозяин почтового ящика спит очень крепко
«Cняли жилье, там была прозрачная дверь в ванную. Я привык к тому, что мой ребенок вечно преследует меня. Но то, как он смотрит через эту дверь, жутко»
Отличный хватательный рефлекс
Видя такую картину, начинаешь физически ощущать дискомфорт
Когда кто-то припарковался слишком близко. Теперь ты понятия не имеешь, как выехать
Кажется, кому-то придется купить новый телефон
Когда хотел зайти в туалет в гостях и резко передумал
Надеемся, в этот момент он не опаздывал на работу
Приходишь принять душ, а там...
Первым делом стоит проверить, надежно ли он закреплен. Или сменить номер от греха подальше
Обнаружив утром 11 пропущенных, проснешься быстрее, чем от 3 кружек кофе
«Мама. Пропущенный вызов (11)».
«Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида»
То чувство, когда почти потерял ключи от машины
«Придя на работу, я обнаружил, что босс выбросил все столы. Он заменил их комодами, на которых лежит тонкое стекло, и стульями»
Это бесхвостый скорпион (tailless whip scorpion), он безопасен для человека, но выглядит устрашающе
Когда сломал наушники самым неподходящим образом
Вы тоже слышите треск, глядя на это фото?
Бонус: когда колени подкашиваются от одного только взгляда вниз
От каких моментов вам становится немного не по себе, кружится голова или сердце уходит в пятки?
Фото на превью goodluck_canuck / reddit