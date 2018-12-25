18 типов покупателей, от которых даже у самых стойких продавцов начинает дергаться глаз

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Отправляясь за покупками, некоторые люди оставляют дома и совесть, и хорошие манеры. Их поведение в магазинах и супермаркетах можно описать одной короткой фразой: «После меня хоть потоп». Продавцам зачастую остается только бросать на них испепеляющие взгляды, ведь покупатель всегда прав. Или взять в руки камеру и показать всему миру самые хулиганские выходки. Может быть, кто-то одумается после таких кадров?

Мы в AdMe.ru считаем, что грань между забавной шалостью и настоящим вредительством очень тонкая, но некоторые покупатели ее с легкостью переходят. Предлагаем вам самим в этом убедиться.

1. Такое чувство, что в этом магазине игрушек только что произошло землетрясение

2. Иначе это просто никак не объяснить

3. Люди, которые так делают, знайте: вы ужасны

4. Этот пирог испортился, потому что кто-то сначала захотел его купить, но потом передумал

5. Мой сосед регулярно ворует и собирает продуктовые тележки возле дома

6. А так выглядит парковка перед винным магазином

7. Этот парень оставил селфи на всех гаджетах в магазине

8. Фисташки нынче дорогие, приходится выкручиваться

9. Ладно фисташки, но чипсы-то купить можно было?

10. Судя по всему, кто-то ненавидит пинг-понг

11. Что, черт возьми, это было?

12. Получу ли я скидку на предварительно использованный дезодорант?

13. Ну устал человек, с кем не бывает? Но зачем на сыр-то садиться?

14. Поэтому продавцам приходится идти на самые радикальные меры. Теперь сыр спасен

15. Сесть на автомат по продаже напитков — явно не лучшее решение, чтобы освежиться

16. Хотя кажется, что некоторые продавцы нарочно провоцируют своих покупателей

«Проверьте, чтобы понять, какой наполнитель вам подходит».

17. А порой у продавцов реально сдают нервы

«Если вы откроете молоко и используете его для своего кофе, вы должны будете за него заплатить. Брать неоплаченный товар — преступление, наказуемое по закону».

18. Эти ребята принесли ванну, полную монет, чтобы купить айфон за 100 990 рублей. На подсчет суммы у продавца ушло 2 часа

Бонус: кажется, этот котик что-то перепутал

Сахарный песок весовой.

А на вашем пути встречались покупатели, от которых хотелось сбежать на край света? Ну или как минимум прочитать им лекцию о том, как стоит вести себя в супермаркете? Расскажите нам об этом в комментариях.