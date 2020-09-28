18 типов гостей, которые хоть раз бывали в доме каждого из нас. И запомнились на всю жизнь
Гости в доме — это всегда праздник, море вкусной еды, беседы допоздна, веселая музыка и масса удовольствия. Но иногда визиты близких друзей и малознакомых приятелей оборачиваются истинным нашествием, оставляющим после себя множество недоуменных вопросов.
Мы в AdMe.ru почитали пользовательские истории в интернете и составили шуточную классификацию гостей, чьи визиты нескоро забудутся.
Сердобольные гости
Эти добрые люди точно не оставят без внимания самых младших и нежных обитателей. Они обязательно накормят собаку, отпустят погулять на улицу заскучавшую кошку, приголубят хомячка и с удовольствием выдадут фломастеры ребенку — пусть раскрасит стены, лишь бы не скучал!
-
Мы всегда просим гостей не кормить нашу собаку Шэдоу. Но одна барышня не обращает внимания на подобные мелочи. Каждый раз когда она навещает нас, она обязательно угостит его хлебом, чипсами и всякой подобной ерундой. Вроде бы ничего страшного, но мы ведь заботимся о здоровом питании своего пса. © Éli Em Allie / Quora
Гости-исследователи
С этими приятелями увлекательно играть в квесты: уж они точно ни одной детали не упустят. Вот и ваше жилище вызывает безграничное любопытство: а что это в той комнате, а в шкафу что лежит, а в этом комоде что спрятано? Экскурсия не поможет, потому что затем гость отправится на новую с собственной исследовательской миссией, не пропуская ни одного темного уголка. Остается лишь надеяться, что спешно засунутая в шкаф кипа одежды не погребет его под собой.
- Живу в одном доме с мамой и братом. У братца есть просто потрясающий приятель. Каждый раз, когда он приходит в гости, происходит какая-нибудь история. Он все время отправляется бродить по дому, заглядывая во все углы, даже в запертые комнаты, изучая вещи и комментируя все, что он видит. Как-то раз он заметил, что у нас слишком много всякого барахла и кое-что ему бы пригодилось. Очень удивился, когда я не захотела отдавать. Потом взял ноутбук моей матери, скачал на него какую-то игру и никак не хотел возвращать его обратно. © Elizabeth Johnston / Quora
- Пригласил в гости симпатичную коллегу. Пока готовил нам напитки, с удивлением увидел, как она бродит по дому, открывая шкафы, ящики, морозилку и тщательно изучая их. Когда я с изумлением спросил, что она делает, ответ был: «Да так, смотрю, что у тебя тут есть». После этого отношения наши были строго профессиональными. © the_pie_guy / RoughMaps
Гости, несущие вам радость общения. Каждый день
Если человек работает из дома или же заботится о маленьких детях, обязательно найдется хоть один знакомый, который сочтет своим долгом навещать страдальца ежедневно и развлекать по мере сил. Некоторые особо жертвенные люди даже будут гостить целый день, забывая про свои дела, родных и близких.
- Недалеко от нас жила одна деятельная дама. После того как мы познакомились, она сочла своим долгом навещать меня каждый божий день. Причем приходила она к нам довольно рано, знаменуя свой визит грохочущим стуком в дверь. В первый раз она меня разбудила и перепугала до чертиков. Обычно она появлялась со своими детьми, и вся милая компания оставалась у нас до ужина, непринужденно присоединяясь к завтраку, обеду и многочисленным перекусам. © Rachel Hogya / Quora
Гости-правдорубы
Их задача — пролить на вас свет истины и искренне высказать свое мнение относительно всего, что они успели увидеть в доме. Плохо сделанный ремонт, откормленный песик, неприбранная ванна и плохо приготовленное блюдо — ничто не ускользнет от их пристального взора. В конце концов, кому нужны вымученные и неискренние комплименты?
- Мы устраивали торжественный ужин, и за пару дней до события выяснилось, что одна девушка из числа наших гостей недавно стала веганом. Так что для нее я приготовила отдельные блюда. Празднество в полном разгаре, и я опрометчиво решаю спросить даму, понравилось ли ей угощение. «На вкус — гадость», — довольно громко отвечает она, глядя мне прямо в глаза. В ответ я смогла лишь промямлить: «Прошу прощения?» На что она с готовностью подтвердила свое утверждение. Было очень неловко. Позже гостья отметила, что ей очень жаль, но она сказала правду. © Annie Eisenberg / Quora
Гости-затейники
С этими людьми не соскучишься, они привнесут в вечеринку особенную нотку. Спрячут обувь, добавят соли в сахарницу, уберут из ванной туалетную бумагу — их фантазия не знает границ. Главное, чтобы на вечеринке никто не загрустил. С такими гостями никакой аниматор не потребуется.
- Один мой новый знакомый славился своими неподражаемыми шутками. Как-то раз я пригласил всех к себе в гости. И вот готовлюсь к вечеринке, как является шутник, но, пожалуй, рановато. Мы накрыли на стол и решили перекусить. Парень спросил, может ли он положить себе еды, на что я радостно ответил: «Чувствуй себя как дома!» Через пару минут понимаю, что мой гость пропал. Пошел искать его — может, что-то случилось или я его чем-то обидел? Так и не найдя приятеля, захожу к себе в спальню переодеться и вижу такую картину: он спокойно валяется на моей кровати с тарелкой еды и смотрит телевизор. «Ты же сказал, чтобы я чувствовал себя как дома», — в ответ на мой шокированный взгляд заявляет он. А потом начинает радостно ржать. Оказывается, это была шутка. © Richard Hidenfelter / Quora
Инициативные гости
Этот гость всегда чувствует, что вам требуется помощь в организации вечеринки, но вы слишком тушуетесь, чтобы сказать об этом. Сочувствуя вашим тревогам, он отважно берет все в свои руки, приглашает тех людей, которых вы как-то позабыли, а может, увы, даже не знали. В общем, профессиональный организатор. Остается лишь отдыхать и наслаждаться вечеринкой.
- Как-то пригласила свою приятельницу в гости. Мы хорошо посидели и поболтали, я ей рассказала, что через пару недель еду покупать новогоднюю елку. Она вызвалась помочь мне в этом деле. И вот за несколько дней до назначенного мероприятия получаю от нее сообщение: «Привет, я познакомилась с крутыми ребятами! Так что забудь о елке. Вместо этого мы устроим вечеринку у тебя дома». Пришлось притвориться больной и отменить встречу. © Alexandra Devida / Quora
Санитары леса
Бесценные люди, которые помогают избавиться от залежей продуктов в закромах вашего дома. Настоящая отрада для хозяйки: они радостно сметают все со стола и просят добавки. С такими гостями никогда не приходится мучиться, раскладывая остатки блюд по контейнерам и пряча их в холодильник.
-
Мы с мужем провели медовый месяц в Италии, и я решила порадовать приятелей новым блюдом — зити (запеченные макароны). Приготовила большую кастрюлю. Я в то время была беременна, так что, когда все садились за стол, я попробовала зити и пошла к себе немножко отдохнуть. Через некоторое время спускаюсь, чтобы поесть, и своей порции не нахожу. Мой супруг говорит, что оставил ее для меня в холодильнике. Но и там пусто. Наконец один из гостей произносит: «А, так твоя еда была в квадратном контейнере? Мы ее съели». То есть после того, как они уничтожили половину кастрюли, они залезли в холодильник и съели порцию зити, оставленную для меня. Муж был в бешенстве. © Ana Hope / Quora
Гости-перфекционисты
Такие гости приходят, чтобы привнести порядок и гармонию в наш домашний хаос. Иногда их необходимо вдохновить на это свершение, но чаще всего они вполне самостоятельно начинают все чистить и систематизировать.
- Мы устроили рождественский ужин, и одна гостья (я была с ней лишь мельком знакома) предложила помыть посуду. Я с благодарностью согласилась, ненадолго отвлеклась на общение с другими гостями, а когда вернулась на кухню, все уже было готово. В ответ на мои благодарности милая женщина лишь отмахнулась. Когда вечер был закончен, я зашла на кухню, чтобы сделать себе чашечку кофе. Заглядываю в шкафчики, а там все переставлено. Ну, думаю, она просто не знала, куда что поставить, вот и переложила кое-какие вещи. Но когда я изучила кухню более внимательно, я поняла, что переставлено абсолютно все. И знаете что? Я до сих пор пользуюсь ее системой. © Natalie Marie Stefani Rice / Quora
Гости-пересменщики
Эти люди очень ценят комфорт, а также собственное время. Не любят бродить по улицам в ожидании назначенной встречи, начала спектакля или отправления поезда. Поэтому старательно организовывают образовавшиеся в своем расписании окна, назначая визиты к друзьям и приятелям.
- Приятельница напросилась в гости. Я, беременная, в свет особенно не выходила и была рада такому знаку внимания. Прибрала квартиру, приготовила ужин (то блюдо, которое она попросила) и с воодушевлением стала ждать свою гостью. Она пришла после 9 вечера (довольно поздно для визита), красиво наряженная, мы поели, чуть-чуть поболтали. И где-то через час она заявляет, что ей пора. Оказывается, она и наши общие знакомые договорились пойти в клуб, а те слишком долго собираются, так что гостья забежала переждать и поесть. А под конец она попросила упаковать оставшуюся еду для нее. Удалилась с пакетом пищи, которой вполне хватило бы для семьи из 5 человек. © Ava Tolentino / Quora
Ранние пташки
Если они остались у вас в гостях на ночь, то эти бодрые люди обязательно украсят раннее утро своим щебетом, звоном посуды на кухне и неизменно радостным расположением духа. Желая поделиться восхитительным утренним настроением, они разбудят и вас.
- Пригласил пару коллег к себе домой с ночевкой. Посидели поболтали, посмотрели киношку и завалились спать довольно поздно. В 5:30 утра просыпаюсь от подозрительных звуков: хлопают двери, что-то звякает и бряцает разбившаяся посуда. Быстро спускаюсь на кухню и застаю там одного из гостей, счастливо попивающего чай среди осколков чашки. Он мне мило улыбнулся, и я в некотором недоумении вернулся в спальню досматривать сны. Не тут-то было. Через 5 минут он стучится в дверь и сообщает, что уходит. Ок. Проходит еще какое-то время, и товарищ звонит мне с автобусной остановки с известием о том, что транспорт начнет курсировать только через час и я должен подбросить его до вокзала. © Suhas Kulkarni / Quora
Кладезь информации
Эти приятели спешат поделиться всеми ценными фактами о ваших знакомых и близких, которые они смогли выяснить. Пусть для этого им приходится провести настоящее расследование, тщательно изучить дом и все личные предметы. Зато усилия всегда оправдываются, и вы, несомненно, узнаете нечто новое о домашних.
- Как-то раз гостья спросила, может ли она проверить почту на нашем компьютере. Вернувшись, стала жарким шепотом расспрашивать меня, знаю ли я, что мой муж и сын посещают некие неприличные сайты. Оказывается, она проверила историю в браузере. «Мне показалось, ты хотела бы об этом знать!» — заявила она. © Joan Masover / Quora
Гости экзотические
С такими гостями вы всегда узнаете что-то новое об окружающем мире, Вселенной, а иногда и о себе. Они владеют необыкновенными талантами, навыками и знаниями. Подобный визит будет познавательным и увлекательным.
- Пригласили в гости знакомую пару. Дама оказалась экстрасенсом и даже принесла с собой кристаллы и карты Таро. После ужина я неожиданно оказалась перед колодой, и гостья начала мне гадать. Я вообще не увлекаюсь такими вещами, но отнеслась к процедуре довольно спокойно. Все было мило, если бы не содержание ее речей. Мрачные стороны моей натуры и тревожное будущее ярким полотном разворачивалось перед нами. В основном все предсказания вращались вокруг того факта, что я ужасный человек. Под конец выяснилось, что в ней возродился дух ее усопшей бабушки. © Susan Polacheck / Quora
Гости из табакерки
В нашей скучной, устоявшейся жизни так не хватает экспромтов. Все распланировано, причем на несколько недель вперед. Вот тут-то свежесть и новизну приносят такие гости. Их появление всегда неожиданно, но оправданно: был по соседству, проезжал мимо, решил навестить, давно не виделись. Жаль, что даже такие внезапные встречи превращаются в привычку.
- У нас было 2 друга. Их чувство времени было идеальным. Иногда они появлялись к ужину, порой к воскресному позднему завтраку. Один якобы приходил поиграть с нашей собакой. Второй почему-то всегда оказывался по соседству именно в это время и считал своим долгом нас навестить. У нас совершенно не оставалось времени друг на друга. В конце концов пришлось серьезно поговорить с обоими. © Rajyashree Tripathi / Quora
Гость, который не пришел
Что может быть приятнее тихого семейного ужина, когда дом украшен, еды приготовлено на пару недель вперед, а вы так утомились во время готовки и уборки? Неслучившиеся гости, которые отменили свой визит в последний момент, — это лучший подарок в таком случае! Правда, иногда немного жаль времени и сил, потраченных на организацию встречи.
- Mы пригласили всех на рождественский ужин. И вот пришел этот день, я мечусь по кухне, готовлю трапезу на 12–14 человек, как слышу телефонный звонок. Одна семья не сможет приехать из-за каких-то проблем с транспортом. Ладно, думаю, осталось еще 10. Но потом последовали сообщения от остальных. Кто-то не смог приехать из-за болезни, другие из-за работы — в общем, в результате на празднике появился только 1 человек. Больше мы такие мероприятия не устраивали. © Deanna Riehecky / Quora
Гости-ревизоры
Критика — это серьезная составляющая нашей жизни. Ее нужно уметь принимать и осмысливать, дабы и трудовой процесс пошел лучше, и в быту все наладилось. Именно этот навык и тренируют такие гости. Они строги, неподкупны и беспощадны. Зато после их комментариев вы, несомненно, сможете поднять свое мастерство на небывалый уровень.
-
Устроили ужин для супружеской пары (дама — моя коллега). Все было хорошо, пока мы не очутились за столом. Дальше последовал строгий и критический разбор всех предложенных блюд — в каждом нашелся серьезный изъян. Даже столовые приборы оказались негодными. Ее бедный супруг молчал всю дорогу, все больше заливаясь краской. По окончании трапезы дама заявила, что им надо домой к детям, ужин был прекрасным. Они попрощались и испарились. В офисе мы теперь общаемся исключительно по рабочим вопросам. © Bonnie Ainsworth / Quora
Заботливые гости
С такими гостями можно не беспокоиться о своем здоровье. Они всегда готовы прийти на помощь с полезной и ценной информацией. Например, проверить, правильной ли косметикой вы пользуетесь и хорошая ли у вас бытовая химия. Даже планировка дома и ингредиенты блюд не ускользнут от их острого взора. Вдумчивые и серьезные советчики.
- Дружу с одной барышней всю жизнь, но некоторые ее причуды меня до сих пор изумляют. Она изучает состав всех продуктов, которые хранятся у меня на кухне, и, если ей кажется, что это вредная еда, она бросает на меня суровые взоры. Когда она у нас ест, всегда тщательно проверяет все столовые приборы, буквально под микроскопом, а потом протирает их салфеткой. Подруга никогда не пользуется гостевой ванной — только моей личной, которая находится на 2-м этаже. И каждый раз делает массу критических замечаний относительно косметики и медикаментов, которыми я пользуюсь. © Cecily Diness / Quora
Гости на своей волне
Люди, которые даже в самый разгар болтовни и веселья представляют собой островок спокойствия, — это такая отрада... Тихо прикорнувший на диване друг, задумчиво читающая книжку барышня, слушающий свою музыку в наушниках мечтатель — такие люди не дадут разгуляться самой отчаянной компании. Как хорошо, что все мы разные!
- Пригласили на ужин пару, знакомых моего парня. Они опоздали, что было не столь критично, однако в гости девушка пришла с книгой. Когда ужин закончился, мы все сели поболтать. Она же устроилась на диване и погрузилась в чтение. И игнорировала меня весь вечер. © Melissa Miller / Quora
- Праздновали мой день рождения. Громкая музыка, болтовня — в общем, веселье в полном разгаре. Один из соседей пришел чуть позже. Он вообще забавный, но чудаковатый парень. Изучил коллекцию музыкальных дисков, выбрал подборку известной оперной певицы и немедленно ее поставил. А потом улегся на пол, закрыл глаза и в приказном порядке велел всем замолчать: он будет наслаждаться. © Robin Finesmith / Quora
Гости-хозяева
С такими приятелями можно сесть в уголок и расслабиться. Они точно организуют весь процесс, проследят за тем, чтобы блюда вовремя подали, салат нарезали правильно, да и посуду тоже вымыли идеально. Им можно, конечно, предложить помощь, но, как правило, они в ней не нуждаются.
- Организовали у себя ужин. Как только все пришли, одна девушка сразу проследовала на кухню. Я думала, она хочет мне помочь, но оказалось, что барышня планировала руководить процессом. Я неправильно резала салат, не так презентовала главное блюдо, предлагала гостям чай до трапезы, вместо того чтобы подать его после. В конце концов я с некоторым изумлением ощутила себя гостьей в собственном доме. © Anila Barbullushi / Quora
А вы с какими гостями сталкивались?