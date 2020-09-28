18 типов гостей, которые хоть раз бывали в доме каждого из нас. И запомнились на всю жизнь

Гости в доме — это всегда праздник, море вкусной еды, беседы допоздна, веселая музыка и масса удовольствия. Но иногда визиты близких друзей и малознакомых приятелей оборачиваются истинным нашествием, оставляющим после себя множество недоуменных вопросов.

Мы в AdMe.ru почитали пользовательские истории в интернете и составили шуточную классификацию гостей, чьи визиты нескоро забудутся.

Сердобольные гости

Эти добрые люди точно не оставят без внимания самых младших и нежных обитателей. Они обязательно накормят собаку, отпустят погулять на улицу заскучавшую кошку, приголубят хомячка и с удовольствием выдадут фломастеры ребенку — пусть раскрасит стены, лишь бы не скучал! Мы всегда просим гостей не кормить нашу собаку Шэдоу. Но одна барышня не обращает внимания на подобные мелочи. Каждый раз когда она навещает нас, она обязательно угостит его хлебом, чипсами и всякой подобной ерундой. Вроде бы ничего страшного, но мы ведь заботимся о здоровом питании своего пса. © Éli Em Allie / Quora

Гости-исследователи

С этими приятелями увлекательно играть в квесты: уж они точно ни одной детали не упустят. Вот и ваше жилище вызывает безграничное любопытство: а что это в той комнате, а в шкафу что лежит, а в этом комоде что спрятано? Экскурсия не поможет, потому что затем гость отправится на новую с собственной исследовательской миссией, не пропуская ни одного темного уголка. Остается лишь надеяться, что спешно засунутая в шкаф кипа одежды не погребет его под собой. Живу в одном доме с мамой и братом. У братца есть просто потрясающий приятель. Каждый раз, когда он приходит в гости, происходит какая-нибудь история. Он все время отправляется бродить по дому, заглядывая во все углы, даже в запертые комнаты, изучая вещи и комментируя все, что он видит. Как-то раз он заметил, что у нас слишком много всякого барахла и кое-что ему бы пригодилось. Очень удивился, когда я не захотела отдавать. Потом взял ноутбук моей матери, скачал на него какую-то игру и никак не хотел возвращать его обратно. © Elizabeth Johnston / Quora

Пригласил в гости симпатичную коллегу. Пока готовил нам напитки, с удивлением увидел, как она бродит по дому, открывая шкафы, ящики, морозилку и тщательно изучая их. Когда я с изумлением спросил, что она делает, ответ был: «Да так, смотрю, что у тебя тут есть». После этого отношения наши были строго профессиональными. © the_pie_guy / RoughMaps

Гости, несущие вам радость общения. Каждый день

Если человек работает из дома или же заботится о маленьких детях, обязательно найдется хоть один знакомый, который сочтет своим долгом навещать страдальца ежедневно и развлекать по мере сил. Некоторые особо жертвенные люди даже будут гостить целый день, забывая про свои дела, родных и близких. Недалеко от нас жила одна деятельная дама. После того как мы познакомились, она сочла своим долгом навещать меня каждый божий день. Причем приходила она к нам довольно рано, знаменуя свой визит грохочущим стуком в дверь. В первый раз она меня разбудила и перепугала до чертиков. Обычно она появлялась со своими детьми, и вся милая компания оставалась у нас до ужина, непринужденно присоединяясь к завтраку, обеду и многочисленным перекусам. © Rachel Hogya / Quora

Гости-правдорубы

Их задача — пролить на вас свет истины и искренне высказать свое мнение относительно всего, что они успели увидеть в доме. Плохо сделанный ремонт, откормленный песик, неприбранная ванна и плохо приготовленное блюдо — ничто не ускользнет от их пристального взора. В конце концов, кому нужны вымученные и неискренние комплименты? Мы устраивали торжественный ужин, и за пару дней до события выяснилось, что одна девушка из числа наших гостей недавно стала веганом. Так что для нее я приготовила отдельные блюда. Празднество в полном разгаре, и я опрометчиво решаю спросить даму, понравилось ли ей угощение. «На вкус — гадость», — довольно громко отвечает она, глядя мне прямо в глаза. В ответ я смогла лишь промямлить: «Прошу прощения?» На что она с готовностью подтвердила свое утверждение. Было очень неловко. Позже гостья отметила, что ей очень жаль, но она сказала правду. © Annie Eisenberg / Quora

Гости-затейники

С этими людьми не соскучишься, они привнесут в вечеринку особенную нотку. Спрячут обувь, добавят соли в сахарницу, уберут из ванной туалетную бумагу — их фантазия не знает границ. Главное, чтобы на вечеринке никто не загрустил. С такими гостями никакой аниматор не потребуется. Один мой новый знакомый славился своими неподражаемыми шутками. Как-то раз я пригласил всех к себе в гости. И вот готовлюсь к вечеринке, как является шутник, но, пожалуй, рановато. Мы накрыли на стол и решили перекусить. Парень спросил, может ли он положить себе еды, на что я радостно ответил: «Чувствуй себя как дома!» Через пару минут понимаю, что мой гость пропал. Пошел искать его — может, что-то случилось или я его чем-то обидел? Так и не найдя приятеля, захожу к себе в спальню переодеться и вижу такую картину: он спокойно валяется на моей кровати с тарелкой еды и смотрит телевизор. «Ты же сказал, чтобы я чувствовал себя как дома», — в ответ на мой шокированный взгляд заявляет он. А потом начинает радостно ржать. Оказывается, это была шутка. © Richard Hidenfelter / Quora

Инициативные гости

Этот гость всегда чувствует, что вам требуется помощь в организации вечеринки, но вы слишком тушуетесь, чтобы сказать об этом. Сочувствуя вашим тревогам, он отважно берет все в свои руки, приглашает тех людей, которых вы как-то позабыли, а может, увы, даже не знали. В общем, профессиональный организатор. Остается лишь отдыхать и наслаждаться вечеринкой. Как-то пригласила свою приятельницу в гости. Мы хорошо посидели и поболтали, я ей рассказала, что через пару недель еду покупать новогоднюю елку. Она вызвалась помочь мне в этом деле. И вот за несколько дней до назначенного мероприятия получаю от нее сообщение: «Привет, я познакомилась с крутыми ребятами! Так что забудь о елке. Вместо этого мы устроим вечеринку у тебя дома». Пришлось притвориться больной и отменить встречу. © Alexandra Devida / Quora

Санитары леса

Бесценные люди, которые помогают избавиться от залежей продуктов в закромах вашего дома. Настоящая отрада для хозяйки: они радостно сметают все со стола и просят добавки. С такими гостями никогда не приходится мучиться, раскладывая остатки блюд по контейнерам и пряча их в холодильник. Мы с мужем провели медовый месяц в Италии, и я решила порадовать приятелей новым блюдом — зити (запеченные макароны). Приготовила большую кастрюлю. Я в то время была беременна, так что, когда все садились за стол, я попробовала зити и пошла к себе немножко отдохнуть. Через некоторое время спускаюсь, чтобы поесть, и своей порции не нахожу. Мой супруг говорит, что оставил ее для меня в холодильнике. Но и там пусто. Наконец один из гостей произносит: «А, так твоя еда была в квадратном контейнере? Мы ее съели». То есть после того, как они уничтожили половину кастрюли, они залезли в холодильник и съели порцию зити, оставленную для меня. Муж был в бешенстве. © Ana Hope / Quora

Гости-перфекционисты

Такие гости приходят, чтобы привнести порядок и гармонию в наш домашний хаос. Иногда их необходимо вдохновить на это свершение, но чаще всего они вполне самостоятельно начинают все чистить и систематизировать. Мы устроили рождественский ужин, и одна гостья (я была с ней лишь мельком знакома) предложила помыть посуду. Я с благодарностью согласилась, ненадолго отвлеклась на общение с другими гостями, а когда вернулась на кухню, все уже было готово. В ответ на мои благодарности милая женщина лишь отмахнулась. Когда вечер был закончен, я зашла на кухню, чтобы сделать себе чашечку кофе. Заглядываю в шкафчики, а там все переставлено. Ну, думаю, она просто не знала, куда что поставить, вот и переложила кое-какие вещи. Но когда я изучила кухню более внимательно, я поняла, что переставлено абсолютно все. И знаете что? Я до сих пор пользуюсь ее системой. © Natalie Marie Stefani Rice / Quora

Гости-пересменщики

Эти люди очень ценят комфорт, а также собственное время. Не любят бродить по улицам в ожидании назначенной встречи, начала спектакля или отправления поезда. Поэтому старательно организовывают образовавшиеся в своем расписании окна, назначая визиты к друзьям и приятелям. Приятельница напросилась в гости. Я, беременная, в свет особенно не выходила и была рада такому знаку внимания. Прибрала квартиру, приготовила ужин (то блюдо, которое она попросила) и с воодушевлением стала ждать свою гостью. Она пришла после 9 вечера (довольно поздно для визита), красиво наряженная, мы поели, чуть-чуть поболтали. И где-то через час она заявляет, что ей пора. Оказывается, она и наши общие знакомые договорились пойти в клуб, а те слишком долго собираются, так что гостья забежала переждать и поесть. А под конец она попросила упаковать оставшуюся еду для нее. Удалилась с пакетом пищи, которой вполне хватило бы для семьи из 5 человек. © Ava Tolentino / Quora

Ранние пташки

Если они остались у вас в гостях на ночь, то эти бодрые люди обязательно украсят раннее утро своим щебетом, звоном посуды на кухне и неизменно радостным расположением духа. Желая поделиться восхитительным утренним настроением, они разбудят и вас. Пригласил пару коллег к себе домой с ночевкой. Посидели поболтали, посмотрели киношку и завалились спать довольно поздно. В 5:30 утра просыпаюсь от подозрительных звуков: хлопают двери, что-то звякает и бряцает разбившаяся посуда. Быстро спускаюсь на кухню и застаю там одного из гостей, счастливо попивающего чай среди осколков чашки. Он мне мило улыбнулся, и я в некотором недоумении вернулся в спальню досматривать сны. Не тут-то было. Через 5 минут он стучится в дверь и сообщает, что уходит. Ок. Проходит еще какое-то время, и товарищ звонит мне с автобусной остановки с известием о том, что транспорт начнет курсировать только через час и я должен подбросить его до вокзала. © Suhas Kulkarni / Quora

Кладезь информации

Эти приятели спешат поделиться всеми ценными фактами о ваших знакомых и близких, которые они смогли выяснить. Пусть для этого им приходится провести настоящее расследование, тщательно изучить дом и все личные предметы. Зато усилия всегда оправдываются, и вы, несомненно, узнаете нечто новое о домашних. Как-то раз гостья спросила, может ли она проверить почту на нашем компьютере. Вернувшись, стала жарким шепотом расспрашивать меня, знаю ли я, что мой муж и сын посещают некие неприличные сайты. Оказывается, она проверила историю в браузере. «Мне показалось, ты хотела бы об этом знать!» — заявила она. © Joan Masover / Quora

Гости экзотические

С такими гостями вы всегда узнаете что-то новое об окружающем мире, Вселенной, а иногда и о себе. Они владеют необыкновенными талантами, навыками и знаниями. Подобный визит будет познавательным и увлекательным. Пригласили в гости знакомую пару. Дама оказалась экстрасенсом и даже принесла с собой кристаллы и карты Таро. После ужина я неожиданно оказалась перед колодой, и гостья начала мне гадать. Я вообще не увлекаюсь такими вещами, но отнеслась к процедуре довольно спокойно. Все было мило, если бы не содержание ее речей. Мрачные стороны моей натуры и тревожное будущее ярким полотном разворачивалось перед нами. В основном все предсказания вращались вокруг того факта, что я ужасный человек. Под конец выяснилось, что в ней возродился дух ее усопшей бабушки. © Susan Polacheck / Quora

Гости из табакерки

В нашей скучной, устоявшейся жизни так не хватает экспромтов. Все распланировано, причем на несколько недель вперед. Вот тут-то свежесть и новизну приносят такие гости. Их появление всегда неожиданно, но оправданно: был по соседству, проезжал мимо, решил навестить, давно не виделись. Жаль, что даже такие внезапные встречи превращаются в привычку. У нас было 2 друга. Их чувство времени было идеальным. Иногда они появлялись к ужину, порой к воскресному позднему завтраку. Один якобы приходил поиграть с нашей собакой. Второй почему-то всегда оказывался по соседству именно в это время и считал своим долгом нас навестить. У нас совершенно не оставалось времени друг на друга. В конце концов пришлось серьезно поговорить с обоими. © Rajyashree Tripathi / Quora

Гость, который не пришел

Что может быть приятнее тихого семейного ужина, когда дом украшен, еды приготовлено на пару недель вперед, а вы так утомились во время готовки и уборки? Неслучившиеся гости, которые отменили свой визит в последний момент, — это лучший подарок в таком случае! Правда, иногда немного жаль времени и сил, потраченных на организацию встречи. Mы пригласили всех на рождественский ужин. И вот пришел этот день, я мечусь по кухне, готовлю трапезу на 12–14 человек, как слышу телефонный звонок. Одна семья не сможет приехать из-за каких-то проблем с транспортом. Ладно, думаю, осталось еще 10. Но потом последовали сообщения от остальных. Кто-то не смог приехать из-за болезни, другие из-за работы — в общем, в результате на празднике появился только 1 человек. Больше мы такие мероприятия не устраивали. © Deanna Riehecky / Quora

Гости-ревизоры

Критика — это серьезная составляющая нашей жизни. Ее нужно уметь принимать и осмысливать, дабы и трудовой процесс пошел лучше, и в быту все наладилось. Именно этот навык и тренируют такие гости. Они строги, неподкупны и беспощадны. Зато после их комментариев вы, несомненно, сможете поднять свое мастерство на небывалый уровень. Устроили ужин для супружеской пары (дама — моя коллега). Все было хорошо, пока мы не очутились за столом. Дальше последовал строгий и критический разбор всех предложенных блюд — в каждом нашелся серьезный изъян. Даже столовые приборы оказались негодными. Ее бедный супруг молчал всю дорогу, все больше заливаясь краской. По окончании трапезы дама заявила, что им надо домой к детям, ужин был прекрасным. Они попрощались и испарились. В офисе мы теперь общаемся исключительно по рабочим вопросам. © Bonnie Ainsworth / Quora

Заботливые гости

С такими гостями можно не беспокоиться о своем здоровье. Они всегда готовы прийти на помощь с полезной и ценной информацией. Например, проверить, правильной ли косметикой вы пользуетесь и хорошая ли у вас бытовая химия. Даже планировка дома и ингредиенты блюд не ускользнут от их острого взора. Вдумчивые и серьезные советчики. Дружу с одной барышней всю жизнь, но некоторые ее причуды меня до сих пор изумляют. Она изучает состав всех продуктов, которые хранятся у меня на кухне, и, если ей кажется, что это вредная еда, она бросает на меня суровые взоры. Когда она у нас ест, всегда тщательно проверяет все столовые приборы, буквально под микроскопом, а потом протирает их салфеткой. Подруга никогда не пользуется гостевой ванной — только моей личной, которая находится на 2-м этаже. И каждый раз делает массу критических замечаний относительно косметики и медикаментов, которыми я пользуюсь. © Cecily Diness / Quora

Гости на своей волне

Люди, которые даже в самый разгар болтовни и веселья представляют собой островок спокойствия, — это такая отрада... Тихо прикорнувший на диване друг, задумчиво читающая книжку барышня, слушающий свою музыку в наушниках мечтатель — такие люди не дадут разгуляться самой отчаянной компании. Как хорошо, что все мы разные! Пригласили на ужин пару, знакомых моего парня. Они опоздали, что было не столь критично, однако в гости девушка пришла с книгой. Когда ужин закончился, мы все сели поболтать. Она же устроилась на диване и погрузилась в чтение. И игнорировала меня весь вечер. © Melissa Miller / Quora

Праздновали мой день рождения. Громкая музыка, болтовня — в общем, веселье в полном разгаре. Один из соседей пришел чуть позже. Он вообще забавный, но чудаковатый парень. Изучил коллекцию музыкальных дисков, выбрал подборку известной оперной певицы и немедленно ее поставил. А потом улегся на пол, закрыл глаза и в приказном порядке велел всем замолчать: он будет наслаждаться. © Robin Finesmith / Quora

Гости-хозяева

С такими приятелями можно сесть в уголок и расслабиться. Они точно организуют весь процесс, проследят за тем, чтобы блюда вовремя подали, салат нарезали правильно, да и посуду тоже вымыли идеально. Им можно, конечно, предложить помощь, но, как правило, они в ней не нуждаются. Организовали у себя ужин. Как только все пришли, одна девушка сразу проследовала на кухню. Я думала, она хочет мне помочь, но оказалось, что барышня планировала руководить процессом. Я неправильно резала салат, не так презентовала главное блюдо, предлагала гостям чай до трапезы, вместо того чтобы подать его после. В конце концов я с некоторым изумлением ощутила себя гостьей в собственном доме. © Anila Barbullushi / Quora

А вы с какими гостями сталкивались?