18 теплых новогодних историй, которые пропитаны ароматом мандаринов, хвои и волшебства

Дело было году эдак в 1984. Был канун Нового года, и батя принес паек, который выдавали им на работе: виноград «дамские пальчики», бананы и коробку конфет «Чернослив в шоколаде». Открыв коробку, мы обнаружили стройные ряды больших, упакованных каждая по отдельности в фиолетовую фольгу этих чудных конфет. Эх, какие же это были вкусные конфеты! И вот когда от них осталась только пустая коробка и ее уже собирались выбросить, я то ли из любопытства, то ли по неосторожности извлек из нее золотистую подставку с гнездами, на которой покоились эти самые конфеты. И здесь свершилось самое настоящее новогоднее чудо! Под подставкой лежали еще целых 3 такие же конфеты, бережно завернутые в ту же самую фиолетовую фольгу. То есть каждому члену семьи еще по целой конфете! А рядом — маленькая картонка с напечатанным текстом «Упаковщик № 2», датой и надписью от руки «С Новым годом!» Сколько лет прошло, а благодарность безымянному упаковщику № 2 осталась в душе, видимо, навсегда. © Yakamozwadozz / Pikabu

Мама рассказывала: 60-е, далекий чукотский поселок, она закончила вести радиопередачу и помчалась на встречу Нового года, о которой договаривались с мужем (моим папкой) и друзьями на «своем» месте в лесу. Пришла, а там — сказка: свечи по кругу, костер и портативный пластиночный магнитофон воспроизводит бой кремлевских курантов! И над всем этим в небе — северное сияние. Мамы уже 23 года нет на свете, но эта ее история со мной. И каждый Новый год я вспоминаю ее и будто вижу ее, молодую, счастливую и красивую. © Подслушано / VK

В детстве папа всегда ставил живую елку. Он приносил ее числа 23–25-го, пару дней она стояла на улице, промерзала, чтобы в тепле, оттаяв, был сильнее запах хвои. Однажды 25-е число, а елки нет. Я училась где-то в классе 4–5-м, точно не помню. Беру топор, нашу собачку-дворнягу Бима, встаю на лыжи и иду за 4 километра в лес (жила в сельской местности). Добравшись до места назначения, нахожу зеленую красавицу, рублю, привязываю веревкой к себе и тащу ее еще 4 километра, тяжело ужасно, темнеет, но вокруг снега море, он падает крупными хлопьями... Подхожу к деревне, а на улице уже горят фонари, настоящая сказка! Дома, конечно, переполох жуткий (ребенок пропал!), всыпали мне по первое число. Как оказалось позже, папа принес елку, ее просто от меня спрятали, вот так их оказалось две... Прошло много лет, состарились родители, давно нет Бима, но этот поход я никогда не забуду. © Подслушано / VK