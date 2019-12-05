18 теплых новогодних историй, которые пропитаны ароматом мандаринов, хвои и волшебства
Перед Новым годом, когда улицы сверкают разноцветными огоньками гирлянд, воздух пропитан запахом хвои, а толпы радостных покупателей сметают с полок магазинов зеленый горошек и абхазские мандарины, мы с нетерпением ждем чуда и по-детски верим, что в наступающем году обязательно случится что-то хорошее. И оно случается. Когда же ему происходить, если не в Новый год?
Мы в AdMe.ru никогда не сомневались, что новогодние праздники — это время настоящих чудес, которые нередко мы создаем сами. Пользователи сети только подтвердили наши догадки. Мы не могли пройти мимо и не поделиться с вами по-новогоднему добрыми историями, которые смогут согревать вас еще 3 долгих зимних месяца.
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Дело было 31 декабря. Часов 10 вечера. Идем праздновать Новый год. Несем 3 приличные сумки понятно с чем. Ну и сами, разумеется, уже не совсем трезвые. И вот остается всего 5 минут пути, мы уже предвкушаем веселье, как вдруг метрах в 10 мягко тормозит полицейская машина. Выходит сержант и направляется прямо к нам. Мысли, естественно, самые мрачные. А ведь как встретишь...
Сержант подходит:
— Сумки поставьте! — покорно ставим сумки на снег.
Моему другу:
— Руки протяни, — тот протягивает.
— Горстью! — тот удивленно складывает ладони горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает ему в руки горсть конфет. После чего поворачивается и идет к машине. У машины оборачивается и произносит:
— Ну вы же ждете в Новый год какого-нибудь чуда! © Aleksssey / Pikabu
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Каждый год вечером 1 января мы компанией по традиции собираемся на площади у елки. Однажды идем и видим: мужик под елкой лежит, пьяный. Думали, бомж. Одна девушка из компании слезно стала умолять, чтобы мы ему помогли. В праздничный день никому не хотелось с ним возиться, но девушка уговорила ребят хотя бы посадить его к себе в машину. Отчаянная, повезла его к себе домой, постирала одежду и кое-как затащила мужчину на диван. Утром, не понимая, где он находится и что происходит, мужик выслушал историю девушки. Все утро извинялся и говорил, что редко выпивает, просто в этот раз «перестарался» и не дошел до дома. Собрался, уехал на работу. Вечером приехал снова к своей спасительнице с огромным букетом цветов и вином — поблагодарить и познакомиться. Оказалось, мужчина занимается бизнесом, сам добился успеха в жизни, но вот с личной жизнью не везло. Самое интересное, что позже они поженились. На вопрос: «Ты где такого мужика нашла?» — она отвечает просто: «Под новогодней елкой». © Ghykinio / Pikabu
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Будучи в детском доме, моя подруга, как и все дети, на Новый год загадывала обрести семью. Со временем она потеряла веру в то, что ее заберут, и загадала большую ласковую собаку, потому что собака ассоциировалась у нее с домом. В тот год ее удочерила чудесная семья. Подруга была в ступоре, не могла поверить в это. Когда они пришли домой, она увидела милого лабрадора и расплакалась. Тогда она поняла, что дома. Они росли вместе, и собака была ее верной подругой все эти годы. Она оставила после себя щенков, один из которых живет у подруги, а другой — у меня. Когда смотрю на своего щеночка, который уже давно не щенок, а взрослый проказник, я думаю о той маленькой девочке, которая так искренне загадывала желание в новогоднюю ночь, и оно сбылось. © Подслушано / VK
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Мне было лет 8, когда в новогоднюю ночь раздался стук в дверь и мама отправила меня посмотреть, кто там. Открываю, а там — никого, только следы от огромных валенок, ведущие ко второму входу в дом! Я бегу к другой двери, слыша звонок на ходу, понимая, что вот он, Дедушка Мороз, бродит вокруг нашего дома, вот оно, чудо, происходит прямо здесь и сейчас! Открываю, а там — никого, только огромная клетка с вожделенным хомяком! А мама с бабушкой хитро улыбаются, разыгрывая удивление. © Подслушано / VK
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В детстве отмечали Новы год всей семьей, за большим столом, с елкой, подарками и бенгальскими огнями. А потом все выросли и разъехались кто куда. Уже много лет звоню маме ночью 31-го по скайпу, каждый год она готовит сама себе стол и отмечает одна. На этот раз я решил изменить положение вещей, и хоть живу я за 4 тысячи километров, но все же взял билет и 30 декабря прилетел в Питер. Сходил на рынок, купил красивые розовые орхидеи, и вот 31 декабря мы сели за стол, а после полуночи пошли на улицу смотреть салют. Еще никогда не видел ее такой счастливой. Маме 81. © Подслушано / VK
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Самым большим чудом в детстве на Новый год было «выращивание» шоколадного Деда Мороза. За несколько месяцев до праздника покупали маленького шоколадного Деда Мороза и сажали в чайник на серванте. Там-то я его и «подкармливал» конфетами и печеньем. В Новый год открывал чайник и находил уже большого шоколадного Деда Мороза. Родители сильно запаривались и даже подкладывали промежуточные варианты среднего размера, чтобы я проверял и убеждался, что он «растет». © Подслушано / VK
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2 года подряд в паре с сотрудником поздравляли детей коллег с Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И, конечно же, заезжала поздравить свою дочь. Подарки она получала лично из рук Деда Мороза и именно те, о которых мечтала. В предверии этого Нового года она похвасталась детям в саду, что ее мама — Снегурочка. Это так мило, когда подходят карапузы и спрашивают: «А вы правда Снегурочка?» — и просят передать Деду Морозу свои детские желания. Я передала родителям их желания. Хочется, чтобы дети верили в волшебство. © Подслушано / VK
Когда первый раз в жизни увидел новогодние огоньки.
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Я решила встретить Новый год у себя на даче. Думаю, приеду, пока протоплю печку и прогрею дом — салаты нарежу, гуся поставлю, наряжусь и все успею. Рабочий день, как всегда перед Новым годом, был очень напряженным и долгим. И вот 8 вечера 31 декабря, несусь по ночной трассе и думаю: «Ни фига не успеваю! Пока снег разгребу, пока дрова достану, для машины тоже надо место расчистить. Снегу навалило больше полуметра, на это часа 3 уйдет. Черт, до 12 я даже чаю выпить не успею!» Где-то в половине 10-го подъезжаю к своему домику... Что это?! Свет у меня горит, дорожки расчищены, да не просто расчищены — ровно да с узорами по бокам, место под машину — пожалуйста, ровненько, гладенько и с веточками, воткнутыми по углам «гаража». Не могу даже подумать, кто это сделал, как так вообще? Бегу по хрустящим дорожкам в дом, думаю: отлично, полдела сделано, сейчас быстро чайник поставлю, печку затоплю и за салаты. Гуся уже не успеваю, ладно. Забегаю в дом: никого нет, тепло, светло. Печка только-только протоплена: суй гуся — запечется в лучшем виде. Тяну руку за чайником — а он полный и горячий! Вот тут у меня потекли слезы... Оказалось, это 2 моих соседа видели, что я опаздываю и ничего не успею, и помогли всем, чем могли. А ключи от своих домов мы друг другу оставляем. На всякий случай.
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Рассказывает подруга историю. Гуляет с собакой 31 декабря. Подъезжает мужик на машине с елкой на крыше. Уходит домой и через 5 минут выносит старую елку, на которой ни одной иголочки. Просто гербарий. И заносит домой новую елку. Вот это выдержка! © Подслушано / VK
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Отмечала Новый год в баре. По случайному стечению обстоятельств там оказался и мой бывший со своими друзьями. Делала вид, что его не замечаю, так как расстались не слишком хорошо: я спалила его на измене и выгнала из квартиры. Итак, в телевизоре бьют куранты, бывший, смотря на меня, вскрывая шампанское, говорит: «Хренового года, овца!» Пробка каким-то образом летит ему точно в глаз. Вопль. Мой гомерический смех. © Подслушано / VK
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Заказали с подругой пиццу. Курьер оказался симпатичным парнем. Я, будучи под очарованием Нового года, открыла дверь счастливая и поздравила его от всей души. Всю ночь мне потом приходили СМС с вопросом, вкусная ли была пицца, потом плавненько перешли к имени, роду деятельности, увлечениям, любимой музыке, цветам. Я была под шампанским, и только наутро мне подруга объяснила, что это ни фига не анкета от пиццерии с опросом клиентов. А уже к вечеру у моего подъезда стоял ОН с букетом моих любимых лилий. © Подслушано / VK
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Дело было году эдак в 1984. Был канун Нового года, и батя принес паек, который выдавали им на работе: виноград «дамские пальчики», бананы и коробку конфет «Чернослив в шоколаде». Открыв коробку, мы обнаружили стройные ряды больших, упакованных каждая по отдельности в фиолетовую фольгу этих чудных конфет. Эх, какие же это были вкусные конфеты! И вот когда от них осталась только пустая коробка и ее уже собирались выбросить, я то ли из любопытства, то ли по неосторожности извлек из нее золотистую подставку с гнездами, на которой покоились эти самые конфеты. И здесь свершилось самое настоящее новогоднее чудо! Под подставкой лежали еще целых 3 такие же конфеты, бережно завернутые в ту же самую фиолетовую фольгу. То есть каждому члену семьи еще по целой конфете! А рядом — маленькая картонка с напечатанным текстом «Упаковщик № 2», датой и надписью от руки «С Новым годом!» Сколько лет прошло, а благодарность безымянному упаковщику № 2 осталась в душе, видимо, навсегда. © Yakamozwadozz / Pikabu
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Мама рассказывала: 60-е, далекий чукотский поселок, она закончила вести радиопередачу и помчалась на встречу Нового года, о которой договаривались с мужем (моим папкой) и друзьями на «своем» месте в лесу. Пришла, а там — сказка: свечи по кругу, костер и портативный пластиночный магнитофон воспроизводит бой кремлевских курантов! И над всем этим в небе — северное сияние. Мамы уже 23 года нет на свете, но эта ее история со мной. И каждый Новый год я вспоминаю ее и будто вижу ее, молодую, счастливую и красивую. © Подслушано / VK
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В детстве папа всегда ставил живую елку. Он приносил ее числа 23–25-го, пару дней она стояла на улице, промерзала, чтобы в тепле, оттаяв, был сильнее запах хвои. Однажды 25-е число, а елки нет. Я училась где-то в классе 4–5-м, точно не помню. Беру топор, нашу собачку-дворнягу Бима, встаю на лыжи и иду за 4 километра в лес (жила в сельской местности). Добравшись до места назначения, нахожу зеленую красавицу, рублю, привязываю веревкой к себе и тащу ее еще 4 километра, тяжело ужасно, темнеет, но вокруг снега море, он падает крупными хлопьями... Подхожу к деревне, а на улице уже горят фонари, настоящая сказка! Дома, конечно, переполох жуткий (ребенок пропал!), всыпали мне по первое число. Как оказалось позже, папа принес елку, ее просто от меня спрятали, вот так их оказалось две... Прошло много лет, состарились родители, давно нет Бима, но этот поход я никогда не забуду. © Подслушано / VK
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Новый год, к младшей сестре приходит Дед Мороз, и я аккурат успеваю приехать к его посещению с подарком для родителей. Когда он уже собрался уйти, остановила в дверях со словами: «Ты, Дедуля, забыл родителям подарок вручить. Что же ты его у меня на диване оставил?» Мужик попался хороший, подыграл и заставил маму рассказывать стихотворение! Она, как настоящая пионерка, вытянулась в рост и с удовольствием продекламировала стих про зайчиков. Сколько было радости в ее глазах! © Подслушано / VK
«Сделал маме сюрприз, приехав на Рождество».
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В нашей семье с рождением 2-го сына прижилась прикольная традиция — покупать живую ель под потолок — около 4 метров — и пешком тащить ее с елочного базара домой, на Невский проспект, через один из мостов Санкт-Петербурга. Как правило, это поздний вечер, до дома километров 5. Идем, как Ленин на субботнике: елка на плечах, ржем, песни орем! Ветки огромные, с шишками, запах смолы, хвои — ощущения радости словами не передать! Детенышу 20-й год пошел. © Подслушано / VK
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В моем детстве Новый год встречали традиционно у соседей. А когда возвращались домой, то под елкой всегда лежали подарки. Брат старше меня, он выходил последним, предварительно проверив пространство под елкой, и первым же заходил в квартиру. Но подарки все равно появлялись, а мама утверждала, что это Дед Мороз. Нам с братом уже за 40, до сих пор не знаем, как мама ухитрялась положить их под елку. Давно решили не допытываться — пусть это останется ее маленькой тайной и нашим детским волшебством. © Подслушано / VK
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До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что еще не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы. Развернула машину, поехала на рынок. Покупаю 3 ящика сербских мандаринов, параллельно цепляю таджика, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю: узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол. Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям на Новый год в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и, прямо наседая на меня, сказал: «Возьми, передашь от меня детям». Чувства мои смешались... А он спрашивает дальше: «А что, у этих детей мамы нет?» «Есть мама, — говорю, — но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник». Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. «Нет... не нужно... Им, наверное, этого нельзя», — надрывно говорю я (хотя в душе просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого человека). «Можно... Я знаю, можно», — отвечает он. Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы. © Irina Fesenko / Facebook
Тот самый продавец Умар, который передал детям ящик хурмы и помидоров.
А какие чудесные истории случались с вами в Новый год?
Фото на превью Irina Fesenko / Facebook