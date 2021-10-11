18 татуировок, которые могут вызвать разные эмоции, но только не скуку

Причины, которые приводят людей в тату-салоны, очень разные. Одни хотят увековечить тех, кто им был дорог. Другие следят за модой. А третьи ложатся на кушетку просто веселья ради. Сегодня татуированный человек чаще всего не привлекает к себе внимания, ведь в некоторых странах подобным образом уже украшено около 30 % населения. Однако небанальные экземпляры нет-нет да и попадаются.

Взгляните хотя бы на эти татуировки, которые мы всей редакцией AdMe.ru разглядывали с нескрываемым любопытством.

«Моя татуировка заставляет людей смеяться»

«Это моя первая татуировка».

«Удивительно! У меня на стене висит эта картина!»

«Я почувствовал твою боль»

«Моя рука вызывает у людей головокружение»

«Сделал эту татуировку 17 лет назад. Понятия не имею, что она означает. Начинаю задумываться, а хочу ли я вообще это знать»

«Когда мне делали небольшое тату на этом месте, я сутки не мог согнуть ногу. Не представляю, как вы пережили это»

«Тату в память о моем отце. Он часто повторял шутку о кролике, который прыгает по лесу»

ЗОЖ на максималках

Когда у тебя богатое воображение

Интересно, произнес ли татуировщик эти слова, когда закончил?

«Свершилось».

«Кажется, я слишком долго смотрел на это»

«Сделали такие тату втроем с друзьями. Глупо, но на прошлой неделе мы 10 минут вместе шевелили пальцами и представляли, что это костер»

«Я фанат „Секретных материалов“, но даже с 100-й попытки не догадался бы, кто здесь изображен»

«Мне нравится, но боюсь предположить, что произойдет, если он решит больше не выбривать эту часть головы»

«Я кондитер и люблю космос»

Ну да, просто корова. Ничего удивительного

Выглядит как детский рисунок, сделанный на карнавале

«В свой 22-й день рождения я сделал татуировку на голове. И не намерен останавливаться на этом»