18 свекровей, с которыми жизнь молодым уж точно малиной не покажется
Отношения невесток и свекровей — это просто неиссякаемый источник всевозможных шуток. Ведь матери всегда хотят лучшего для своих сыновей, а новоиспеченные жены вынуждены сохранять мир в семье, даже если тебя поучают во всем: и как ребенка воспитывать, и как пыль вытирать. Но иногда все-таки чаша терпения переполняется и подобных излишне заботливых родственников удается поставить на место.
Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы всем доставалась исключительно хорошая родня. И еще просто зачитались животрепещущими историями о том, насколько же своеобразными порой бывают свекрови.
- Дарят свекор со свекровью на свадьбе молодой семье большой комплект: диван угловой и кресла. Ну как дарят. Показали фотку, не в ресторан же тащить. После свадьбы жених к маме с папой, мол, где диван? Куда ехать забирать? Так свекровь заявила, что он будет стоять у них дома и сыночка всегда сможет полежать на нем, когда будет в гостях. © Yasminurlik / Pikabu
- Пришла свекровь, вся такая горящая желанием посидеть с нашим сыном. Ну мы вышли за покупками, а ее попросили малого покормить. Отдельно предупредили, что если есть не хочет, то не надо заставлять: он потом буквально через час сам захочет. Возвращаемся из магазина — сын орет, сидя за столом. Оказалось, свекровь сказала, мол, пока не съешь, никуда не пойдешь. Муж аж побагровел. Отвел сына в комнату, а сам усадил ее за стол, поставил перед ней тарелку гречки и велел есть. Та сначала глаза пучила, потом пыталась уйти. А он за ней по дому ходил с тарелкой и говорил, что, пока не доест, он от нее не отстанет. Через 10 минут она окончательно психанула, начала на мужа орать: «Почему ты так со мной обращаешься?! Я твоя мать!» А он ей: «А с моим ребенком ты почему так обращаешься?! Тебе неприятно, а ему приятно должно быть?!» Обиделась, ушла: она же нам помочь хотела, а мы! Ну, одним помощником меньше — и хорошо. © Палата № 6 / VK
- Моя свекровь — нечто. Дома у нее грязища, но если она приезжает к нам, то держитесь! Ходит, высматривает пыль и во всеуслышание требует тряпку для уборки, потому что «некоторые не считают нужным следить за порядком». Сначала я бежала все исправлять, но в последний раз решила дать ей не только тряпку, но и ведро с водой. Все, сидит молча теперь. © Подслушано / Ideer
- Спустя месяц после свадьбы родня активизировалась c «пора рожать». Я слегка прибалдела, потому что мне-то всего 24 было, хотела о карьере пока думать. Но они звонили и звонили, просто бесконечно. Даже свекор стал всякие подробности выспрашивать. В итоге я все-таки сдалась. А когда сообщила о беременности свекрови, та заявила: «Хорошо бы, чтобы ребенок был похож на меня, а не на тебя». © Arpita Chipkar / Quora
- Замужем во 2-й раз, вместе 4 года, а женаты 2-й год только. Недавно нашли дом с участком и начали процесс покупки. А свекровь как только узнала, что мы покупаем дом, так сразу приехала и сказала, что продает свою квартиру, покупает 2 квартиры 1-комнатные и дарит их своему младшему сыну (не моему мужу) и внуку (сыну младшего сына). Потому что так уж вышло, что ее сын в 42 года сидит дома, играет в танки и лет 20 не работает. Мать внука такая же дама, внуку 14 лет. И свекрови надо оградить внука от дурного влияния отца, а так как при наделении их квартирами ей будет негде жить, то она едет к нам. И да, еще продала уже дачу, деньги положила внуку на счет в качестве стартового капитала. И свой огород перевезти ей тоже надо к нам. Причем она обо всем этом не просит, не пробует поговорить. А просто приехала и поставила перед фактом: «Я еду к вам». © Olesyakuzmina / Pikabu
- Мы с моим мужчиной вместе уже 14 лет. Детей не хотим, жениться не собираемся. Так вот, целую кучу лет его мать просто ненавидела меня по самым разным причинам, ни одна из которых от меня не зависела, кстати. А однажды вообще заявила, что я никогда не стану настоящей женщиной, потому что рожать не буду. В конце концов мы решили совсем прекратить с ней общение. © gutastic1 / Reddit
- Моя свекровь потребовала от нас, чтобы мы оплачивали половину их счета за электричество. Потому что они купили морозильник, им дорого, а мы будем морозить в их морозильнике овощи и фрукты на зиму. Но мы вообще-то жили отдельно, в своей квартире, покупку морозильника с нами вообще не обсуждали. И да, морозить мы ничего не собирались, да и нечего нам было морозить: дачи у нас не было, заготовками мы не занимались совсем. © Елена / AdMe
- Свекровушка пришла с тортиком, села, ручки сложила и проникновенно так начала: «Анечка, ну ты же знаешь, что у нашего младшего сыночка сейчас сложные времена. Разбил машину, а ему нужно и детей в школу отвезти, и самому на работу добраться. Мы же все семья, родные люди, надо друг другу помогать. Ты приготовь вкусный ужин, массаж Диме (мой муж и ее старший сын) сделай. А когда он будет в хорошем настроении, уговори его помочь брату». Тут заходит муж, спрашивает, о чем разговариваем. Я: «Твоя мама просит, чтобы я усыпила твою бдительность и потом хитростью выманила согласие на помощь брату. Как ты на это смотришь?» Муж: «Ага. Мама, я еще раз повторяю: я не буду возить на своей машине брата и его детей по их делам. И до школы, и до работы прекрасно ходит общественный транспорт. Отдавать свою машину тоже не собираюсь. И твои хитрости меня задолбали». Ну она обиделась, фыркнула и ушла, забрав торт. Ну а что? Мне лично претит манипулировать мужем даже для своих нужд, а уж для чьих-то чужих тем более. Он и так вырос на этих манипуляциях, с него хватит. © Палата № 6 / VK
- Свекровь после свадьбы песочила меня за то, что я «заставила ее сына варить суп». Я тогда валялась с температурой 38 °, но ее это не убедило. © Олена Иванова / AdMe
- Вспомнилась мне сегодня моя обожаемая свекровь. Пришла она как-то в гости и принесла моим дочкам (своим внучкам 15 и 6 лет) гостинцы: конфетки-шоколадки и литровую коробку персикового сока. Пакет со сладостями сразу отдала девчонкам, а сок подала мне со словами: «Я тут вам сок принесла, а то у нас Маша попила и отравилась — всю ночь рвота и понос!» Маша — это еще одна внучка, которая жила с ней и до сих пор живет. © babaRita / Pikabu
- Сыну всего 1 год. Свекровь просто не выносит того, как я с ним обращаюсь, и постоянно пытается «воспитывать» его сама. Но на деле она ничего не делает: не кормит, не играет, не обнимает, только говорит ему «нет» своим особым тоном. Ну и потом высказывает мне, мол, я плохо его воспитываю. © Skydancer572 / Reddit
- Свекровь: «Запеки яблоки».
Я: «Мы не едим запеченные яблоки».
Она: «Почему? Это так просто, вкусно и полезно! Я всегда ем запеченные яблоки».
Я: «Ешьте на здоровье, мы пока не хотим, спасибо».
Она: «Яблоки! Запеки яблоки! Я дам тебе яблок! Много яблок!»
И так с любыми продуктами. © nabludauzhdu / Twitter
- Моя свекровушка уговаривала мужа бросить меня ради наследницы кетчуповой империи, которая жила в нашем городе. Да, я сейчас абсолютно серьезно. Она вроде дружила с ее родителями. Муж, естественно, сразу сказал, чтобы она даже не лезла к нему с этим. © talibob / Reddit
- Пришла свекровь. И она убирает мою чистую кухню. © leni_kotik / Twitter
- У меня со свекровью отношения тоже были не фонтан. Но я — это я. Как-то отдыхали в гостях у свекрови моей сестры, и я вспомнила, что у моей-то день рождения. И я говорю сыну, мол, поздравь бабушку. На что ребенок отвечает: «Почему сама не поздравишь?» А я ему: «Кому бабушка, а кому — свекровь!» Поднимаю глаза, а на меня смотрит свекровь моей сестры. К слову, она-то как раз была очень хорошим человеком. © ГенераловаОксана / AdMe
- Когда я рожала, попросила, чтобы свекровь вышла из палаты и оставила этот момент нам с мужем. Но она чихать хотела на мою просьбу и смогла остаться, потому что была в форме медсестры (она ей работала). А потом еще хвасталась перед моей мамой, что она видела рождение внука, а та нет. И еще как-то раз мы с мужем делали уборку, нашли фотку его бывшей и выбросили. Так свекровь тут же достала ее из мусорки и заявила, что эта девушка одна из лучших, что она встречала. © unknown author / Quora
- После того как моего мужа не стало, свекровь заявила, что у нее больше прав грустить. Ведь она знала его всю жизнь, а я только 13 лет. © FnatWoman / Reddit
- Свекровь растрепала о том, что мы ждем ребенка, на своей страничке в фейсбуке. Да, это плохо, но не ужасно. А потом, когда я сказала, что нам все-таки хотелось бы сделать это самим, она просто взбесилась! Заявила, мол, она бабушка, имеет полное право, как вообще можно быть такими бесчувственными! В общем, крика было много. © unknown author / Reddit
А какие у вас отношения со свекровью? Тоже своеобразные или вы счастливица и все хорошо?
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