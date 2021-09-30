18 свекровей, с которыми жизнь молодым уж точно малиной не покажется

Отношения невесток и свекровей — это просто неиссякаемый источник всевозможных шуток. Ведь матери всегда хотят лучшего для своих сыновей, а новоиспеченные жены вынуждены сохранять мир в семье, даже если тебя поучают во всем: и как ребенка воспитывать, и как пыль вытирать. Но иногда все-таки чаша терпения переполняется и подобных излишне заботливых родственников удается поставить на место.