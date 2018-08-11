18 странных штуковин, предназначение которых пришлось разгадывать всем интернетом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда находишь какую-то странную вещь, назначение которой непонятно, ощущаешь себя археологом, откопавшим древний артефакт. И затем всеми способами пытаешься узнать, что это за штука такая и для чего она была создана. Когда Google не может помочь, единственно верным способом докопаться до истины является помощь пользователей интернета. Благодаря им мы узнали, как выглядит древний слуховой аппарат, отпавшие иголки морских ежей и как называется существо с раздвоенной головой.

AdMe.ru собрал 18 необычных вещей, предназначение которых оставалось неизвестным до тех пор, пока не помогли обычные пользователи интернета.

1. «Осматривал дом плантатора, жившего в XVIII веке на юге США. Что это за вещь свисает с потолка?»

Примитивный вариант потолочного вентилятора. Благодаря верхнему канату это опахало можно было приводить в действие и тем самым отгонять мух от еды.

2. «В поезде метро под сиденьем обнаружил ящик с окошком, заполненный опилками»

Под сиденьем находится «песочница» — емкость с песком или другим противоскользящим материалом, который используется для повышения сцепления колес с рельсами (во время разгона или торможения).

3. «Обнаружил эту дверь в парке на острове Оркас в штате Вашингтон. Дверь была заперта. Есть идеи, что внутри?»

Это дверь в старую известково-обжигательную печь, которая давно заброшена. Печь построена вдали от жилых домов, чтобы люди не травились газами.

4. «Увидел это во время полета на самолете»

На фото видна крупная солнечно-термодинамическая электростанция башенного типа, расположенная в штате Невада, США.

5. «Увидел это в музее в небольшом городке, в котором я жил несколько лет назад. Даже работники музея не знают, что это такое»

Это проржавевшие остатки слот-машины Миллса. Слот-машина — это игровой автомат с барабанами и комбинациями картинок для выигрыша. Вот тут показано, как этот автомат работает.

6. «Убирался в доме моего дедушки и нашел эту металлическую вещь и кожаный чехол. Что это?»

Это старая слуховая трубка.

7. «Нашел в доме в Огайо»

Старый аппарат для ведения счета при игре в снукер или бильярд.

8. «Обнаружил это в своем новом холодильнике. Что это?»

Инструмент для прочистки дренажного отверстия для слива конденсата в холодильнике.

9. «На горнолыжном курорте увидел эту табличку с надписью „Если вы нашли это, не прикасайтесь и сообщите лыжному патрулю“. Что это?»

Такими зарядами вызываются лавины в местах повышенного скопления снега. Как и любые другие взрывчатые вещества, иногда они не взрываются и представляют опасность.

10. «Нашел это во время плавания по Миссисипи. Думаю, это какой-то грибок, но я никогда не видел ничего подобного»

На фото выше изображены мшанки — тип первичноротых животных. Колониальные исключительно водные животные. Стелющиеся колонии мшанок могут занимать площадь более 1 кв. м. Колонии имеют множество форм: одни растут на доступных поверхностях (камни, раковины, водоросли) в виде корочек и комков; другие же вееровидные, древовидные или кустикообразные.

11. «У друзей на кухне увидел необычную доску, которая выдвигалась из щели. Для чего она нужна?»

Раньше люди использовали ручные кухонные приборы (мясорубки и др.). Они устанавливались на узкую доску с помощью специального зажима. Если присмотреться, видны следы от зажимов.

12. «Таких непонятных штуковин полно на песчаных пляжах Португалии. Что это?»

Это шипы морских ежей.

13. «Шлем времен Первой мировой войны. А кто его носил?»

Такие защитные шлемы носили немецкие солдаты, которые в качестве оружия использовали огнеметы.

14. «Увидел эту штуку в благотворительном магазине в Шотландии. Тут есть простой прижимной винт и два гвоздя, чтобы держать что-то»

Это старый инструмент для хранения стопки листов. А петли нужны для пера.

15. «Заметил огромную сетку рядом с магистралью около Манчестера. У кого какие мысли?»

Рядом с дорогой есть гольф-клуб, а сетка не позволит мячику улететь на дорогу.

16. «Во время поездки на поезде до Мачу-Пикчу на скале заметил какие-то строения. Что это?»

Это отель на скале, состоящий из 3 полупрозрачных отдельных комнат. Одна ночь в номере стоит $ 450.

17. «Что это за непонятная штука?»

Это ручка для ручной пилы. Вот как она выглядит вместе с полотном.

18. «Наткнулся на это в своей ленте в Facebook. Есть идеи, что это за создание?»

Это бипалия — крупный ресничный червь с необычной формой головы. Червяк, кстати, питается дождевыми червями.

А вы находили необычные предметы, предназначение которых не могли разгадать?