Как выглядели бы 18 сотрудников AdMe.ru и их знакомых, если бы родились другого пола

Иногда в голову залетают мысли о том, как бы жизнь сложилась, если бы мы появились на свет в другой стране, поступили бы на другую специальность в университете или сказали «да» в ЗАГСе кому-то другому. Конечно, судьбы сложились бы иначе, и если бы мы родились другого пола.