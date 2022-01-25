Как выглядели бы 18 сотрудников AdMe.ru и их знакомых, если бы родились другого пола
Иногда в голову залетают мысли о том, как бы жизнь сложилась, если бы мы появились на свет в другой стране, поступили бы на другую специальность в университете или сказали «да» в ЗАГСе кому-то другому. Конечно, судьбы сложились бы иначе, и если бы мы родились другого пола.
Сотрудники AdMe.ru и их друзья пошалили и сменили себе пол с помощью редактора. Вот что у нас получилось, и, скажем честно, не всегда понятно, где оригинал.
Белла
Владимир
Алена
Владислав
Анастасия
Ксения
Вячеслав
Екатерина
Дарья
Василий
Максим
Светлана
Анжелика
Алексей
Ольга
Алексей
Таисия
Павел
Как вам результат преображений? Попробуйте и вы поменять свой пол в редакторах. Что у вас получилось?
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