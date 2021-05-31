18 соседей, которым не дано быть предсказуемыми

Кто из нас не сталкивался с экстраординарными соседями? Кажется, что «обычные» — это совсем не про них. Причем некоторые выделяются неприятно: возмущаются, когда ты просто ходишь по квартире, или выбрасывают свой мусор в урну у подъезда. А некоторые, наоборот, удивляют: делятся едой через балкон, помогают собрать урожай, поднимают настроение.

Мы в AdMe.ru считаем, что на негативные истории важно смотреть с чувством юмора и щепоткой находчивости, а за позитивные моменты платить той же монетой.

Когда хочешь как лучше, но твоя щедрость не всем на руку

С такими соседями приходится быть очень находчивым

Живем на 3-м этаже. Соседи сверху устроили вечеринку, а нам утром на работу. На просьбы быть потише не реагировали. Надолго они утихли лишь после того, как мы взяли швабру и постучали им в окно. © Подслушано / Ideer

«Наша соседка снизу несколько раз приходила жаловаться на то, что мы ходим по квартире...»

«Соседи выбросили свой мусор в урну у подъезда. И вот что получили, так как я увидел чек с адресом, этажом и даже именем заказчика»

Таргетированная реклама: дворовая версия

«Сосед по комнате разбил миску пополам и просто положил ее обратно в шкаф, будто она каким-то магическим образом придет в себя»

К некоторым советам однозначно надо прислушиваться

«Вчера новые соседи красили забор, теперь вся наша машина выглядит вот так»

«Думаю порекомендовать ей прекратить использовать реплики из учебника „Как общаться с соседями, чтобы тебя ненавидели“»

Так можно со временем научиться дешифровке

«Маленькие соседи сделали мой день!»

«Коты часто ходили к соседке, хозяйка приревновала, заявилась, положила документы питомцев на стол и сказала: „Все! Теперь это твои коты!“»

Когда непонятно, то ли гений, то ли странный

«Это моя кошка и не моя квартира. Моя соседка прислала мне эту фотографию. Видно, что кое-кто чувствует себя как дома на их диване»

Во всем можно найти свои плюсы

Жил в коммуналке с общей кухней. Соседями была пара биологов. Как-то сказал им, что посуду надо мыть сразу: тараканы расплодились. Ребята обрадовались: «Тараканов убитых не выбрасывай, клади на кухонный стол. Наши рыбки их очень любят». © Подслушано / Ideer

Как хорошо, когда дружишь с соседями

А даже если и не дружишь, все равно можно получить выгоду

Моя семья стала театралами, когда над нами поселилась семья актеров, которая нас постоянно затапливала. До сих пор мои знакомые не знают, откуда у меня было столько контрамарок. © Подслушано / Ideer

Иногда попадаются соседи, о которых можно только мечтать

«Неделю назад мою дочь сбила машина. Ее мама почти не отходила от нее всю неделю. Вчера приехали соседи и собрали соевые бобы с 500 акров наших полей. Я потрясен до глубины души...»