18 снимков, на которых реальность даст прикурить фотошопу

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Природа — искусный творец удивительного. Но и человек от нее не отстает и порой создает шедевры, от которых сложно оторвать взгляд. И если вы думаете, что мы уже показали вам абсолютно все поразительные снимки в мире, просто посмотрите на эти фотографии.

Мы в AdMe.ru надолго залипли на этих фото и решили непременно поделиться с вами такой удивительной красотой и гармонией.

1. Театр пальцев

2. «Хотела сделать фото на краю лодки, и вдруг из воды выпрыгнули дельфины. Это был идеальный момент»

3. Ни грамма фотошопа — только макияж

4. Кирпичная стена, отшлифованная океаном

5. Тигр, пересекающий озеро

6. Скульптура из песка

7. Бамбук в Японии зимой

8. Искусство мейкапа

9. Соль под микроскопом

10. Растение, которое выглядит как камни

11. Портал открыт

12. Две части статуй

13. Так выглядит театр за сценой

14. Богиня огня

15. Специи на рынке

16. Агат, на котором словно написали картину

17. Бассейн, не тронутый мутными потоками наводнения

18. По частям

А какой снимок впечатлил вас больше всего? Расскажите в комментариях.