18 снимков из старых фотоальбомов, от которых тепло и неловко одновременно

Когда вы в последний раз доставали из шкафа фотоальбомы с распечатанными на бумаге снимками и на несколько часов погружались в атмосферу прошлых лет? С таким ритуалом не сравнятся никакие галереи в телефоне или камере. Герои этой статьи любят перебрать старые фото и не стесняются поделиться даже теми из них, от которых на лице появляется улыбка.

Мы в AdMe.ru и сами полезли в шкаф и нашли там несколько старых фотоальбомов. Советуем и вам после просмотра статьи поступить так же.

«Это я в 16 лет. И я — парень»

«Я была настоящим ребенком 90-х»

«В детстве мы как-то выступали на дне рождения папы, группа называлась „Банные халаты“, а сценой была наша кровать»

«Только где-то между 12 и 24 я выяснила, для чего нужен шампунь»

«В 14 я был очень хорош в шахматах и совсем плох в модных делах»

«Я и мой кавалер в 13 лет (16 лет назад). Моя мама называет это фото семейной реликвией»

«Я на выпускном в 9-м классе»

«Я решил улыбаться вот так, потому что у меня выпали верхние передние зубы»

«Дочь подруги нашла мое фото из выпускного альбома. В итоге они ухахатывались и не могли остановиться»

«Тамагочи — модная вещь, которая нужна каждому (а вы об этом даже не подозревали)»

«Я справа. Мне 14, и я использую целую банку лака для волос зараз»

«Здесь мне 8–9 лет, и я впервые играю в Counter-Strike в интернет-кафе»

Когда ты кайфуешь от высочайшей степени своей крутости

«Наше семейное фото 1990 года. Переход от 80-х к 90-м был довольно интересным. Я сзади, мне тогда было 10 лет»

«Моя любимая жена в 1986 году, когда мы пошли прогуляться у реки в Швейцарии»

«Мне было 15, и я даже не любил музыку эмо. Я просто хотел понравиться девчонкам, и ситуация вышла из-под контроля»

«Я обожал покемонов до того, как это стало мейнстримом (1998 год)»

«Мой папа в 80-е»