18 снимков из покинутых людьми мест, при одном взгляде на которые по телу бегут мурашки
Заброшенные места привлекают сталкеров — людей, хобби которых исследовать оставленные людьми помещения. Но есть и просто любители острых ощущений и любознательные граждане, которым тоже не терпится узнать, что скрывают места, где давно не ступала нога человека.
Мы в AdMe.ru с любопытством разглядывали фото пользователей сети из заброшенных мест, а теперь настала ваша очередь посмотреть на эти увлекательные снимки.
«Какая жалость! Красивый особняк был раньше»
Футуристическая канатная дорога с кабинками в виде космических шаттлов где-то в Японии
«Подобные картины не редкость в Исландии. А вживую это в тысячу раз красивее!»
«В Фукусиме заглянули в дом, куда люди не вернулись после аварии на АЭС. Во дворе хозяев до сих пор ждет целая коллекция бонсаев»
Заброшенный торговый центр
Заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи был местом паломничества туристов. Пока этим летом его не закрыли на реконструкцию
«Мы нашли рабочий компьютер в пустующей больнице»
«Езжу на работу мимо заросшего дома. Сегодня мое любопытство наконец взяло верх и я заглянула внутрь»
Продовольственный магазин, заброшенный еще в 1980-е годы
«Вай какой красивый заброшенный лагерь»
Добро пожаловать в таинственный мир!
«Нашел эти невероятные рисунки в заброшенной психиатрической больнице в Ирландии»
Дерево, растущее на вершине пустующего дома
Больница, в которую больше не приходят пациенты
«У моего дома находится самый невероятный заброшенный особняк. Деревья растут во всех комнатах»
«Просто дверь, которую я увидел, когда проезжал мимо одной румынской деревни»
Природа берет свое
«Нашел это фото на полу заброшенного фермерского дома и глаз не могу оторвать»
А в каких заброшенных местах бывали вы? Или предпочитаете обходить их стороной?
Фото на превью Nyahhable / Reddit
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