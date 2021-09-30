18 снимков из покинутых людьми мест, при одном взгляде на которые по телу бегут мурашки

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Заброшенные места привлекают сталкеров — людей, хобби которых исследовать оставленные людьми помещения. Но есть и просто любители острых ощущений и любознательные граждане, которым тоже не терпится узнать, что скрывают места, где давно не ступала нога человека.

Мы в AdMe.ru с любопытством разглядывали фото пользователей сети из заброшенных мест, а теперь настала ваша очередь посмотреть на эти увлекательные снимки.

«Какая жалость! Красивый особняк был раньше»

Футуристическая канатная дорога с кабинками в виде космических шаттлов где-то в Японии

«Подобные картины не редкость в Исландии. А вживую это в тысячу раз красивее!»

«В Фукусиме заглянули в дом, куда люди не вернулись после аварии на АЭС. Во дворе хозяев до сих пор ждет целая коллекция бонсаев»

Заброшенный торговый центр

Заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи был местом паломничества туристов. Пока этим летом его не закрыли на реконструкцию

«Мы нашли рабочий компьютер в пустующей больнице»

«Езжу на работу мимо заросшего дома. Сегодня мое любопытство наконец взяло верх и я заглянула внутрь»

Продовольственный магазин, заброшенный еще в 1980-е годы

«Вай какой красивый заброшенный лагерь»

Добро пожаловать в таинственный мир!

«Нашел эти невероятные рисунки в заброшенной психиатрической больнице в Ирландии»

Дерево, растущее на вершине пустующего дома

Больница, в которую больше не приходят пациенты

«У моего дома находится самый невероятный заброшенный особняк. Деревья растут во всех комнатах»

«Просто дверь, которую я увидел, когда проезжал мимо одной румынской деревни»

Природа берет свое

«Нашел это фото на полу заброшенного фермерского дома и глаз не могу оторвать»