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18 СМС-переписок, в которых сценарий лихо развивается с первых слов

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Многие из нас уже давно забыли, насколько неловкими могут быть телефонные разговоры, потому что по личным и рабочим делам предпочитают переписываться. Но и текстовые диалоги чаще всего ничем не хуже словесных по драматичности или непредсказуемости, а их главный плюс в том, что наиболее незабываемые всегда можно сохранить.

Мы в AdMe.ru верим, что юморные и неловкие СМС никогда не перестанут поднимать вам настроение.

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А вы сохраняете скриншоты своих смешных переписок? Расскажите нам про свои самые неловкие сообщения!

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