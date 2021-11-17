18 СМС-переписок, в которых сценарий лихо развивается с первых слов

Многие из нас уже давно забыли, насколько неловкими могут быть телефонные разговоры, потому что по личным и рабочим делам предпочитают переписываться. Но и текстовые диалоги чаще всего ничем не хуже словесных по драматичности или непредсказуемости, а их главный плюс в том, что наиболее незабываемые всегда можно сохранить.