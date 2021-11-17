18 СМС-переписок, в которых сценарий лихо развивается с первых слов
Многие из нас уже давно забыли, насколько неловкими могут быть телефонные разговоры, потому что по личным и рабочим делам предпочитают переписываться. Но и текстовые диалоги чаще всего ничем не хуже словесных по драматичности или непредсказуемости, а их главный плюс в том, что наиболее незабываемые всегда можно сохранить.
Мы в AdMe.ru верим, что юморные и неловкие СМС никогда не перестанут поднимать вам настроение.
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А вы сохраняете скриншоты своих смешных переписок? Расскажите нам про свои самые неловкие сообщения!
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