18 сокрушительных СМС-переписок, в которых где-то затаился подвох

Если бы текстовых сообщений как средства общения не существовало, то их определенно стоило бы выдумать. Потому что с их помощью каждый из нас может попытаться раскрыть свой юмористический потенциал и, чем черт не шутит, стать причастным к зарождению очередного СМС-шедевра.

AdMe.ru собрал 18 переписок, в которых один из абонентов не упустил возможности застать другого врасплох.

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А часто ли с вами происходят подобные конфузы в СМС-переписках?

Фото на превью squiffany / twitter

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