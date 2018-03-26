17 СМС от тех, кто всегда говорит то, что думает

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У каждого из нас есть прямолинейный друг. Если уж он считает, что вам не идет это платье, он так и скажет. Такие люди — сама откровенность, а что вы уж там думаете по этому поводу — дело ваше. И именно у них получаются самые шедевральные СМС-сообщения.