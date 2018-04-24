18 СМС от людей, у которых эмоции на пределе, а терпение на нуле

Иногда терпению даже самых уравновешенных людей приходит конец. И тогда в нас просыпаются красноречие, остроумие и желание выплеснуть все эмоции наружу. Хорошо, что с появлением интернета все свое «накипело» можно отправить по СМС и никто не пострадает.

AdMe.ru собрал СМС-переписки людей, у которых именно сегодня закончилось терпение, и теперь бурю их сарказма не остановить.

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А как ведете себя вы, когда ваши эмоции на пределе?

21 На склад!
9 Комментарии
  • 24 апреля 2018
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  • 32760

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