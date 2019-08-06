18 СМС от людей, которые больше не в силах держать все в себе
Порой в жизни каждого из нас наступает такой момент, когда дамбу терпения прорывает и мощный поток эмоций уже не остановить. В это время окружающим может прийтись нелегко, ведь кто-то может попасть под горячую руку, а кто-то — под крепкое словцо. Повезет тем, кто легко отделается сарказмом, как герои наших сегодняшних СМС-переписок.
Мы в AdMe.ru с уважением относимся к тем, кто в любой ситуации не теряет самообладания и во всем старается найти повод для смеха.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А от чего у вас сегодня бурлят эмоции?