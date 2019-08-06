18 СМС от людей, которые больше не в силах держать все в себе

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Порой в жизни каждого из нас наступает такой момент, когда дамбу терпения прорывает и мощный поток эмоций уже не остановить. В это время окружающим может прийтись нелегко, ведь кто-то может попасть под горячую руку, а кто-то — под крепкое словцо. Повезет тем, кто легко отделается сарказмом, как герои наших сегодняшних СМС-переписок.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к тем, кто в любой ситуации не теряет самообладания и во всем старается найти повод для смеха.

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А от чего у вас сегодня бурлят эмоции?

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