AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 СМС-переписок, в каждой из которых развернулась битва полов

14532
4k

Согласитесь, жить было бы скучно, если бы и мужчины, и женщины вели себя похожим образом. Все мы интересны именно тем, что в одинаковых условиях ведем себя совершенно по-разному, и иногда благодаря нашим различиям происходят уморительные события, над которыми потом не стыдно посмеяться вместе с друзьями.

Мы в AdMe.ru основательно прошерстили соцсети и мессенджеры в поисках переписок, где мужской и женский взгляды на мир в очередной раз схлестнулись на поле боя.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А в ваших мессенджерах встречаются переписки, которые хоть сейчас распечатать — и в рамочку? Поделитесь своими скриншотами.

14532
4k