18 СМС-переписок, в каждой из которых развернулась битва полов

Согласитесь, жить было бы скучно, если бы и мужчины, и женщины вели себя похожим образом. Все мы интересны именно тем, что в одинаковых условиях ведем себя совершенно по-разному, и иногда благодаря нашим различиям происходят уморительные события, над которыми потом не стыдно посмеяться вместе с друзьями.