18 СМС-переписок, в каждой из которых развернулась битва полов
Согласитесь, жить было бы скучно, если бы и мужчины, и женщины вели себя похожим образом. Все мы интересны именно тем, что в одинаковых условиях ведем себя совершенно по-разному, и иногда благодаря нашим различиям происходят уморительные события, над которыми потом не стыдно посмеяться вместе с друзьями.
Мы в AdMe.ru основательно прошерстили соцсети и мессенджеры в поисках переписок, где мужской и женский взгляды на мир в очередной раз схлестнулись на поле боя.
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А в ваших мессенджерах встречаются переписки, которые хоть сейчас распечатать — и в рамочку? Поделитесь своими скриншотами.