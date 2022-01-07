18 ярких женщин, которые живут не для того, чтобы быть серой мышкой

Мы живем не в диснеевской сказке, вокруг нас не красочные замки, а серые здания. Но этот факт не отменяет права каждого из нас быть ярким и не похожим на остальных. Причем мы можем быть заметными настолько, насколько хотим: пусть это будет одна яркая деталь в одежде или же татуировки с головы до пят.

AdMe.ru загляделся на девушек, которые не боятся быть заметными. В бонусе увидите, как некоторые из них добавляют красок и в жизнь близких.

«В больницах строгий дресс-код. Был. Пока я не пришла туда работать»

«Сегодня у меня колдовское настроение»

«Много лет у меня был стандартный маникюр. Но я решилась и сделала такие ногти — это моя первая попытка хромированного покрытия»

«Так менялись мои волосы в течение года»

«Недавно снова покрасила волосы в фиолетовый цвет, и мне нравится»

«Делюсь своей любимой татуировкой — спиралью на руке»

«Приложение „Google Фото“ создало это сравнение „2 года назад“ и „сейчас“. Такое серьезное изменение, и мне это очень нравится»

С бритой головой ты выглядишь в 100 раз лучше! © LemonBB89 / Reddit

Радужные леденцы

Волосы русалки

«Проживу сегодняшний день, одетая в стиле заставки Windows 95»

«Много лет я слышала насмешки по поводу моих кудрей, и вот я наконец-то полюбила их»

«Тематическая вечеринка в стиле „Моаны“ — одна из причин достать эти кроссовки»

«Цвета волос, которые я сменила за 2021 год»

«Мое нестандартное свадебное платье»

«Сделала прическу моей сестре. Обожаю то, что получилось»

«Наконец набралась смелости, чтобы опубликовать фотографии моих первых джинсовых шорт, раскрашенных вручную»

«До сих пор мне трудно поверить, что я сделала это»

«Я всегда любила кукол. Неудивительно, что начала одеваться как они, когда выросла»

Бонус: «Муж хотел, чтобы я сделал ему маникюр на рождественскую вечеринку его компании»