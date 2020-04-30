18 смельчаков поделились снимками из юности, которые долгое время прятали за семью замками

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У каждого из нас в семейном архиве есть детские фотографии, которые увидеть могут лишь достойные и проверенные люди. Потому что образы, в которых мы на них предстаем, могут шокировать неподготовленного человека. Но есть в интернете смельчаки, которые не побоялись выставить такие снимки на всеобщее обозрение.

Мы в AdMe.ru мысленно поблагодарили этих героев, прежде чем представить топ-снимки на ваш суд. А в конце статьи вас ждет бонус: фото нашего автора, у которого в детстве были несколько странные музыкальные пристрастия.

«9-й класс, 1999 год. Я даже не помню эту школьную фотографию»

«В начале 2000-х я находился в переходной фазе между неловкостью и тотальной стыдобой»

«В свою защиту скажу: мне было 16»

Мама: «Ты будешь сожалеть об этом, когда станешь старше». Я: «Подержи мой кинжал»

«Мы с братом и нашими ужасными стрижками в 2000-х. Крашеный блондин со стрижкой „под горшок“ и стрижка-челочка. И да, мы сами об этом просили»

«Моя мама одевала меня вот так, поэтому меня было легко заметить, когда она за мной приезжала»

«Моя мама нашла эту фотографию меня и моего друга Райана Гослинга. У нас были отвратительные стрижки в стиле 90-х»

«Ты пожалеешь об этой фотографии», — сказал парень моей мамы. И получилось, что он был неправ

«Я немного... впадал в крайности. И да, я носил это ежедневно — несмотря ни на что. Мне было 15»

«Я был милой маленькой девчушкой, но правда в том, что я парень»

«Моя мама сказала, что я хотела оставить длинные волосы, но при этом пользоваться гелем для волос. Итак, это я в 1990 году»

«Доказательство того, что мои родители ненавидели меня в детстве»

«Мама купила новый фотоаппарат, а я был ее моделью»

«Да, это я и мой кот на профессиональной фотосессии. Спасибо, мам»

«Год 2007. Я посмотрела „Топ-модель по-американски“ и решила сделать очень модельный снимок. Все еще жду звонка от Тайры Бэнкс»

«Мой любимый муж в 14. Если бы я только могла быть такой же крутой»

«Я в 9 лет, надевшая всю свою любимую одежду одновременно»

«Я знал, что я крут, и это все, что имело значение»

Бонус: найдите ненастоящего солиста Backstreet Boys, похожего на молодого Стива Бушеми

А есть ли у вас фотографии из прошлого, которые вы тщательно скрываете? Не стесняйтесь их показать — все мы не без греха.