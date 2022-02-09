18 случаев вопиющей бестактности, с которыми читатели AdMe.ru столкнулись, будто «Титаник» с айсбергом

На свете достаточно много людей, которые сначала говорят, а потом думают. Бесцеремонные вопросы и замечания таких соседей, родственников или даже незнакомцев зачастую настолько выбивают из колеи, что даже придумать достойный ответ не всегда получается.

Мы в AdMe.ru и сами неоднократно попадали в ситуации, когда бестактность окружающих переходила все мыслимые и немыслимые границы. Но это все цветочки по сравнению с ситуациями, в которых оказались герои нашей статьи.

Решили с мамой в бассейн походить. Покупаем абонемент. Вдруг кассир мне говорит, что беременные могут посещать бассейн со справкой от гинеколога. Упс! Но я не в положении, у меня просто свитер объемный. Тут моя мама не растерялась и говорит: «Она не беременная, просто толстая, да и старая уже для беременности». Спасибо, мама! Умеешь поддержать! © Лилия Журавлева / Facebook

Ехала из столицы в село к родителям. В райцентре села на автобус, который шел через 2 села. Зима, маленький пазик, я устроилась на заднем сиденье. Возле водителя на боковом сиденье обнаружилась знакомая моей матери, тетка из нашего села. На весь автобус она спросила, вышла ли я уже замуж. Пассажиры из обоих сел обернулись и напряженно ждали ответа, мол, почему еще нет? Я посмеялась, а дома с возмущением рассказала об этом маме, а она такая: «Это же тетя Вера! Какие от нее могут быть секреты?» © Ольга Зінькевич / Facebook

Назвала дочку Анастасией. Очень нравилось это имя, мечтала о дочери. Когда ей было года 2, зашли в магазин. Говорю: «Настенька, сейчас купим хлебушка и пойдем». Уборщица магазина услышала и говорит мне: «Такая красивая девочка — и такое гадкое имя. Зови ее лучше Тася». Я даже не придумала, что ответить. © Татьяна Павлова / Facebook

Надела длинное платье oversize в цветочек, сандалии, соломенную шляпу с маленькими полями. Вся такая модная... Отправилась на вокзал за билетами на электричку. Наклоняюсь к кассе, сзади голос: «Бабуленька, вы тут стояли?» Разворачиваюсь в недоумении и вижу мадам в шортиках шире некуда и старше меня. «Ой, — пискнула она. — Извините». Мой модный образ оказался не для всех. © Елена Костюкова / Facebook

Дочка маленькая была, года 3. Я ей сделала много хвостиков с разноцветными резиночками и сарафанчик надела. В лифте сосед погладил ее по голове и спросил меня: «Ну что, растет пацан?» © Эльвира Юсупова / Facebook

Когда купила машину, соседка снизу поинтересовалась, откуда транспортное средство. И дернуло меня сказать, что кавалер подарил. Теперь вся пенсионная часть нашей 9-этажки в курсе, что мужики купили мне машину, квартиру и дачу, так что какой-то ремонт для меня не вопрос — мне все сделают. Мама узнала, стала возмущаться, мол, как так, ведь заработала сама. А по мне, так зачем спорить с глупыми людьми, для которых сплетни интереснее правды? © Елена Макаренко / Facebook

Мы купили садовый участок. Хожу осматриваюсь. Сосед подозрительно спрашивает: «Вы кто такая?» «Хозяйка новая», — отвечаю. «А-а-а, — говорит. — А я думал, что опять бомжи пришли». Что?! © Ольга Швайгерт / Facebook

Мне было около 40 лет. Зашла в Адлере в торговый центр, очень понравилась витрина одного модного магазина. Захожу, начинаю осматриваться, как вдруг продавец (молодая девушка лет 25) мне говорит: «На ваш возраст тут ничего нет!» Я опешила и даже растерялась от такой «вежливости». Ответила ей: «Сразу видно, что и вы не в этом магазине одеваетесь». Вышла, ничего не купив. © Лала Жукова / Facebook

Родила дочку. В роддоме врач и медсестра осматривают ее и приговаривают: «Какая красавица! Ножки длинные, реснички как у куклы, носик-курносик». Потом поворачиваются ко мне, окидывают меня скептическим взглядом и добавляют: «И в кого только?» © Лилия Журавлева / Facebook

Я тут недавно купила керамические креманки. Просто влюбилась в них! В руки беру — и радуюсь каждый раз. Приехала ко мне подруга в гости. Заметив креманки в буфете, как закричит: «Откуда у тебя такие ужасные чашки? Фу-у-у, выкинь ты их, смотреть страшно!» © Лана Пииппо / Facebook

Когда я с внуком, мне многие говорят, что это мой сын. А мой внук радостно возражает: «Я не ее сын, я ее внук». Или кричит при людях: «Бабушка Илона!» У него просто много бабушек и прабабушек, ему нужно нас как-то различать. Обычно люди застывают в шоке. И начинаются бестактные вопросы: «Во сколько же вы родили? В 13?» Или: «Вы что, еще в школе забеременели?» Или: «А вам родители хоть помогали ребенком заниматься, чтобы вы аттестат получили?» К слову, своего первенца я родила в 19. А бабушкой стала в 40. © Илона Кузьмина / Facebook

Я искала себе свадебное платье. Размер тогда у меня был где-то 48-50, не огромный. Зашла в салон, меня окинули презрительным взглядом и заявили: «Свадебных платьев таких размеров не бывает». Как помоями облили. Нашла я, конечно, вагон платьев «таких размеров» в другом магазине. © Екатерина Бубука / Facebook

Встречала сестру из командировки. Она тогда в полицейской форме была. Я раньше не понимала, почему сестра в ней никуда не ходит, а тут затащила ее в кафе: есть очень хотелось. Там была линия раздачи, мы все взяли, и у меня продавец спрашивает, сколько моему мальчику лет, так как она (продавец) хочет тоже сына в кадетский класс записать. А мне обидно: мы с сестрой — близнецы, только я внешне на маму похожа, а сестра — на мальчика. Обе губы надули и были очень схожи в своем гневе. © Вера Черемных / Facebook

Как человек с косоглазием и плохим зрением, постоянно сталкиваюсь с вопросами типа: «А что у тебя с глазами? А к врачу ходила? Что сказал? А операцию делала? Сейчас все лечат!» Причем в основном слышу это от едва знакомых людей. Мой метод борьбы с бестактностью — откровенность. Да, к врачу ходила. Да, операцию делали, и не одну. Такое состояние глаз — следствие медицинских технологий 80–90-х и врачебной ошибки во время одной из операций. Еще вопросы есть? Как правило, люди тушуются и быстренько переходят на другую тему. © Natali Özdemir / Facebook

Меня как-то спросили, почему дочь в 2 года не разговаривает. Ответила: «Ей с вами говорить не о чем». Сейчас дочке 12 — переговорит любого. © Виталия Кравченко / Facebook

Мы с мужем познакомились в школе: учителями были. Встречались до свадьбы полгода, стараясь не афишировать отношения. Еще накануне свадьбы от свалившегося на голову счастья я начала заметно полнеть. Понятное дело, нашлись в дамском добром коллективе догадливые доброжелатели... Месяца через 4 после свадьбы, когда во мне прибавилось уже килограммов 10, подходит доброжелательница и заботливо так спрашивает: «Ну, как ходишь?» Говорю: «Нормально, ногами. В чем вопрос?» — «Когда рожать?» Надо было видеть ее лицо, когда я сказала, что меня от счастья распирает. Но слухи еще долго бродили, а я себя слонихой чувствовала, что по 18 месяцев деток вынашивает. © Ольга К. / Facebook

Я смуглая, а сын родился светлым, да еще и блондином, в папу. К шуточкам, что чужие, возможно, скажут, будто я — нянечка, была готова. Но когда один друг мужа при мне пошутил, что так даже лучше, потому что муж может быть уверен, что сын от него, я обалдела. Шутки шутками, но этот человек теперь появляется у нас дома крайне редко. © Ай Нур / Facebook

Зашла в магазин одежды, появился продавец и сразу говорит мне: «Можешь даже не заходить, тут для тебя ничего подходящего нет». Я опешила от такой наглости, обиделась и ушла. Обижалась весь день. И только назавтра, вновь проходя мимо этого магазина, я глянула на вывеску и обнаружила, что это магазин одежды больших размеров. И мне с моим ростом и весом там действительно делать было нечего. © Maya Tsekhansky / Facebook