18 случаев, когда родители проявили смекалку 90-го уровня

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Когда становишься родителем, жизнь превращается в череду увлекательных, но утомительных квестов. И чтобы их было легче проходить, надо тренировать навыки «терпение» и «смекалка». Тогда такие задания, как научить ребенка ответственности, замотивировать читать книги и хитростью добиться тишины, станут для вас вполне выполнимыми.

Мы в AdMe.ru считаем, что находчивость — залог сохранения нервов во время воспитания детей. Поэтому делимся с вами очередной подборкой родительских секретов.

Как наглядно объяснить ребенку, что все действия имеют последствия

Как сделать так, чтобы и дети были заняты, и пол был чистым

Как хитростью добиться того, чтобы вся каша была съедена самостоятельно

«Мальчику лет 5, но он сам уже делает покупки. Меня смутило, что у него из-за спины торчит какая-то палка. А это, оказывается, для того, чтобы малыш мог открывать дверь магнитным ключом, так как домофон слишком высоко расположен»

Как научить не бояться стоматолога

Как легко и быстро избавиться от молочного зуба

Как замотивировать читать больше книжек

Как покатать ребенка по снегу, если нет санок

Как с помощью немецкого языка добиться послушания

«Моя дочь постоянно стаскивала с себя слюнявчик. Больше не сможет»

Как свести истерики ребенка к минимуму

Используйте толстовку с капюшоном, чтобы поддерживать голову ребенка, когда он заснул в машине

Как замотивировать на выполнение поручений

Как надолго занять активного малыша

Как сделать так, чтобы дите само себя развлекало

Как одновременно и дочку развлекать, и работать

Как сделать детей послушными и здоровыми

Лайфхак для тех, кто отчаялся. Женщина сказала дочерям, что светящиеся в темноте пижамы надо заряжать на свету, лежа неподвижно

Вы бы попробовали какие-нибудь лайфхаки из этой подборки? А у вас есть свои хитрости в воспитании детей?