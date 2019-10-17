18 случаев, когда родители проявили смекалку 90-го уровня
Когда становишься родителем, жизнь превращается в череду увлекательных, но утомительных квестов. И чтобы их было легче проходить, надо тренировать навыки «терпение» и «смекалка». Тогда такие задания, как научить ребенка ответственности, замотивировать читать книги и хитростью добиться тишины, станут для вас вполне выполнимыми.
Мы в AdMe.ru считаем, что находчивость — залог сохранения нервов во время воспитания детей. Поэтому делимся с вами очередной подборкой родительских секретов.
Как наглядно объяснить ребенку, что все действия имеют последствия
Как сделать так, чтобы и дети были заняты, и пол был чистым
Как хитростью добиться того, чтобы вся каша была съедена самостоятельно
«Мальчику лет 5, но он сам уже делает покупки. Меня смутило, что у него из-за спины торчит какая-то палка. А это, оказывается, для того, чтобы малыш мог открывать дверь магнитным ключом, так как домофон слишком высоко расположен»
Как научить не бояться стоматолога
Как легко и быстро избавиться от молочного зуба
Как замотивировать читать больше книжек
Как покатать ребенка по снегу, если нет санок
Как с помощью немецкого языка добиться послушания
«Моя дочь постоянно стаскивала с себя слюнявчик. Больше не сможет»
Как свести истерики ребенка к минимуму
Используйте толстовку с капюшоном, чтобы поддерживать голову ребенка, когда он заснул в машине
Как замотивировать на выполнение поручений
Как надолго занять активного малыша
Как сделать так, чтобы дите само себя развлекало
Как одновременно и дочку развлекать, и работать
Как сделать детей послушными и здоровыми
Лайфхак для тех, кто отчаялся. Женщина сказала дочерям, что светящиеся в темноте пижамы надо заряжать на свету, лежа неподвижно
Вы бы попробовали какие-нибудь лайфхаки из этой подборки? А у вас есть свои хитрости в воспитании детей?
Фото на превью Alisenokmouse / pikabu