18 случаев, когда ремонт оказался настолько крутым, что хочется спросить: «Так можно было, да?»

Всем нам рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом. Кто-то делает его с удовольствием, а кто-то проклинает каждый день ремонтных работ и ждет, когда же все это закончится. Однако есть люди, которых хлебом не корми — только дай что-то сотворить своими руками. И иногда у них получается такое, что окружающие могут только ахать и спрашивать: «Да неужто и правда обычный человек так может?»

Мы в AdMe.ru давно знаем: когда делаешь что-то с любовью, получается здорово. И всегда завороженно смотрим на результаты труда людей, у которых имеется не только фантазия, но и золотые руки.

«Сделал балкон! Наконец-то!»

«Для установки светильников стену мне пришлось проштрабить. Не судите строго: женские руки и всего лишь ударная дрель в них»

«В Leroy Merlin приобрела золоченые светильники по 1 100 рублей за штуку. Правда, их изначальное предназначение, указанное на коробке, — „светильник садовый“, но мы же никому об этом не проболтаемся, да?»

«Супербюджетный ремонт. Покрасила потолок, бумажные обои, плинтус и швы. Сделала короб из пластиковых панелей с дверцей для счетчиков, за унитазом трубы прикрыла. Смета — 1 400 рублей»

«Мы с отцом построили веранду для нашего дома»

«Качественный косметический ремонт своими силами при скромном бюджете»

«Бюджет был около 120 тыс. рублей. Из стоимости работ тут только реставрация ванны (5 тыс. рублей) и установка натяжного потолка (16 тыс. рублей). Все остальное сделал сам».

«Влез я в ипотеку, делаю ремонт. Дошло дело до ванны. Страшная она мне досталась, шершавая»

«У меня был выбор: красить и не мыться неделю либо акрилом залить. Решил залить акрилом. Посмотрел пару роликов на YouTube и приступил. Оказывается, все просто. Получилось отлично и почти без косяков, я доволен».

«По бюджету вышло около 100 тыс. В сумму входят все материалы и новая мебель»

Объем работы, проделанный за указанную сумму, впечатляет. © Aderean / Pikabu

«Год назад я решил посмотреть, что находится над нашим гаражом, и обнаружил довольно просторное помещение. Теперь там мой кабинет»

«Я вырос в доме, где была такая же дубовая кухня. Ручки на шкафчики для нее мои родители покупали еще в 1994 году»

«Моя жена хотела купить во двор уголок почти за $ 1 тыс., но я попробовал сделать его сам»

«Позвонил родным и знакомым, и оказалось, что у всех есть палеты (палета — транспортная тара, специально предназначенная для перемещения с помощью вилочного погрузчика. — Прим. AdMe.ru). Они отдали их мне, я притащил все это домой и приступил к работе. Из одной палеты я сделал спинки и подлокотники. И еще я сделал стол».

«Наша старая унылая спальня преобразилась, Теперь мы чувствуем себя как в коттедже на берегу моря»

«Наш дом был построен в 1955 году. Кухня, похоже, сохранилась еще с тех времен»

«По сравнению с тем, что было, просто шикарно!»

«Наша ванная была настоящей лачугой»

«Стены были обшиты побеленным деревом, плюс было много плохо сделанных перегородок. Когда мы их снесли, выяснилось, что помещение имеет квадратную форму».

«Ваша прачечная выглядит лучше, чем моя кухня!»

«Домучил ремонт в прихожей. Поменял двери, электрику, поднял пол, положил керамогранит, выровнял стены, сделал натяжной потолок. Потратил 325 тысяч и 4 месяца»

«Наконец доделали детскую. 4-летний пацан перестал помещаться в колыбельку, и вот пришлось»

«У меня ушло 5 лет на полное обновление дома, и вот наконец очередь дошла до гостиной»