18 случаев, когда покупка превзошла самые дерзкие ожидания

Покупка чего-либо — это настоящая игра в рулетку. Коварные продавцы в погоне за дополнительной выгодой стараются как можно больше сэкономить на товаре. А страдают в итоге простые покупатели, такие как мы с вами. Как хорошо, что есть производители, которым качество важнее мгновенной прибыли, и они готовы не только соответствовать ожиданиям, но и превосходить их.

Мы в AdMe.ru верим в то, что порядочных продавцов не так уж и мало, и готовы убедить вас в этом.

1. «Вот этого я точно не ожидал»

2. Вишен в пироге оказалось даже больше, чем нарисовано на упаковке!

3. «Фото сверху я нашел по запросу „синие пещеры Закинфа“, а кадр снизу я сделал в отпуске»

4. «Мороженое похоже на картинку больше, чем я мог представить!»

5. Кажется, что для этикетки сфотографировали именно этот цветок

6. Очень даже неплохо

7. «Гамбургер выглядит даже лучше, чем я ожидал»

8. Манговое мороженое в Корее

9. «Пикачу, я выбираю тебя»

10. Когда реальный продукт не отличить от фото

11. Милые хрустящие привидения, прямо как на упаковке

12. Вот так должен выглядеть сэндвич

13. Не то же самое, конечно, но даже симпатичнее, чем на обертке

14. Эта лепешка была настолько же вкусной, насколько показано на картинке

15. Джекпот на завтрак

«Два очищенных яйца вкрутую».

16. Кажется, кондитер справился

17. В точности как на упаковке

18. Заказчик, похоже, доволен