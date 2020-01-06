18 случаев, когда люди столкнулись с чем-то необъяснимым
Несмотря на то что в современном обществе правят бал здравый смысл, логика и абсолютное презрение к сверхъестественному, в призраков верит едва ли не каждый второй человек. А также в демонов и прочую нечисть. Кое-кто утверждает, что они есть, а остальные просто допускают, что они могут существовать.
Мы в AdMe.ru пощекотали себе нервишки, прочитав мистические истории, произошедшие с реальными людьми. Впрочем, иногда мистика имеет вполне себе рациональное объяснение, поэтому в конце статьи вас ждет небольшой бонус.
- Сдаем квартиру. Первые квартиранты с ребенком съехали через 3 месяца. Рассказывали, что посуда гремит по ночам. Следующие, тоже с детенышем, прожили полгода, внезапно собрались и съехали, даже оплаченный срок не стали доживать. Третья семья рассказала, что периодически включается вода, ночью часто гремит посуда, а санки, стоявшие в углу, раскачивались и бились об стену. Они съехали через 2 недели сразу после истории с санками. Сейчас живут 2 парня, ничего нам не говорят. Сама я тоже подобного не видела, но как объяснить, что абсолютно незнакомые люди рассказывают одинаковые истории? © ProbitiyTurist / pikabu
- 4-й класс, зима. Мы с подружками шли из школы. Был уже вечер, темно. Как обычно, остановились поболтать, и тут я слышу музыку. Прекрасное пение с аккомпанементом, в основном голоса. Звучали достаточно громко. Я заслушалась: очень красиво. Тут подружки спрашивают, чего я залипла. Говорю: «Музыка красивая, слышите?» Они в недоумении. Я спросила подходящую мимо тетку, слышит ли она музыку. Та посмотрела на меня как на дурочку и пошла дальше. Музыка стихла через пару минут. Так и не поняла, что это было. © krysya / pikabu
- Пришла со свидания около 11 вечера и не стала включать свет. Шла по дому на ощупь. В коридоре наткнулась на свою собаку, погладила ее. А когда зашла в спальню и включила свет, увидела, что пес дрыхнет на моей кровати. © Lyn27 / reddit
- Мне снились очень яркие и как будто реальные сны. Я стал их записывать. Через несколько недель, почувствовав дежавю, я понял, что мои сны сбываются. Мы были с другом на шоу, и я сказал ему: «Сейчас к нам подойдет заплаканная блондинка, которая потеряла друзей в толпе». Через несколько минут к нам действительно подошла девушка. Мой друг был чрезвычайно впечатлен. © VTtoOR / reddit
- Я была за рулем, когда в машине что-то взорвалось. Только подумала, что бы это могло быть, как позвонил муж. Он был в панике и кричал в трубку: «Что случилось? Ты мне только что звонила!» Я решила, что он перепутал меня с кем-то. А когда приехала домой, то муж рассказал, что в тот самый момент, когда машина взорвалась, я ему позвонила и начала плакать в трубку. © Pav Pascale / quora
-
Все события происходили в начале 1990-х. Приехали к родственникам на поминки. В разгар мероприятия пропала сестренка. Искали всем поселком. Ее мать ревела днями напролет. Даже отец вышел из запоя. Через месяц признали пропавшей без вести. И тут как-то бабушка зашла на сеновал, а там сестренка спит мирным сном. Бабушка аж присела. Спит на сене, одета в то же платье. Волосы заплетены так же. Даже вес не изменился. Ничего не помнит. © GIBORYAN / pikabu
-
Попала на хирургический стол. Наркоз — и очень приятные видения. Чувствую, что меня больно стучат пальцем по лбу. «Открывай глаза!» — медсестра в шапочке до бровей, повязке и огромных очках. «Приди в себя!» — и продолжает стучать пальцем по лбу. «Наташа, не надо», — сопротивляюсь я. «А ты откуда знаешь, что я Наташа?» — «А я и не знаю. Мне там, — глаза в потолок закатываю, — сказали». Пораженная медсестра заботилась обо мне до выписки. А я и сама до сих пор не знаю, что это было. © Plu6ka11485 / pikabu
- Мне было 7 лет. Я остался ночевать у бабушки и дедушки, но спать не хотел, поэтому ночью спустился в подвал и играл там в машинки. Вдруг приехал мой дядя — и мы целый час играли с ним внизу. Потом он ушел, потому что опаздывал на поезд. Бабушка с дедушкой, когда я им об этом рассказал, решили, что у меня разыгралось воображение, ведь дяди не стало, когда мне было около 2 лет. До сих пор не знаю, кто тогда проник в дом и представился моим родственником. © Stratiform / reddit
- Раза 4 мне снились странная пыльная комната, старый металлический чайник на столе, 2 двухъярусные железные кровати, луч солнца, пробивающийся в комнату, и пылинки в его свете. Очень отчетливо и детально. Лет через 7 поступил в универ и заселился в общагу. Курсе на 3-м прямо увидел этот момент и понял, что это то самое помещение. Было странно, жутко и обидно, что никакого практического назначения эти сны не несли. Вроде как зацепило краешком мистического, но в итоге обошло стороной. © ezhi59 / pikabu
- Когда мне было лет 7, родители купили хомячка. Весь день я с ним играл, а потом взял его к себе в кровать и уснул. Когда проснулся, хомячок уже был мертвый. Я пожаловался родителям, а они сказали, что хомяк жил у нас целый год, перед тем как умер. Но я не помню этого года. Ощущение такое, что я уснул, проспал 365 дней и проснулся. © l524k / reddit
- Как-то во время семейного ужина ко мне подошел племянник лет 5 и заявил: «Тетя, мне приснился сон про демона в твоем шкафу». Мы с сестрой переглянулись. В детстве мне казалось, что я видела в шкафу некое существо. Оно меня очень пугало. Но племянник об этом знать не мог, так что я спросила: «Что ты имеешь в виду?» «Мне снилось, что там демон. Я побил его, чтобы он больше тебя не беспокоил». © Jennifer Nix / quora
- Я потерял ключи в доме друга. Целую неделю пользовался запасными, а потом нашел свои на сиденье автомобиля, который припаркован возле моего дома за 1 000 км от того места, где я их потерял. © gninnep / reddit
- Прошлой ночью я играл в покер, а за столом со мной сидел парень в толстовке с космическим принтом. У меня случилось сильнейшее дежавю: год назад мне снилось, что происходило в этот момент. Я точно знал, какие выйдут карты. Они вышли, и я выиграл крупную сумму денег. © peachyfuzzle / reddit
- Мама уронила пульт. Он упал на диван и провалился внутрь. Перетряхнули подушки — его нет. Разобрали диван — все равно нет. Потрясли диван — никаких звуков. Прошло уже полгода, а пульт продолжает обретаться где-то в пустоте. © Addison Taylor Rich / quora
- В детстве я всегда уходила спать раньше, чем мои родители. Дверь я никогда не закрывала, но ложилась к ней спиной. По утрам оказывалось, что ночью мама тепло укутывала меня и закрывала дверь. Так было, пока мне не исполнилось 13 лет и мы не переехали. В первую же ночь я проснулась от того, что меня никто не укутал, а дверь осталась открытой. Я подумала, что мама считает меня теперь слишком взрослой для таких глупостей, и начала закрывать дверь сама.
Несколько недель назад мы с ней говорили уже о моей дочери, которой сейчас 10 лет. Я сказала, что перестала укутывать ее по ночам, и спросила, не рано ли, ведь меня перестали укутывать в 13. Мама рассмеялась и сказала, что она перестала делать это, когда мне было 6. Я уточнила, а она ответила: «Я перестала это делать, когда ты сама начала закрывать дверь в комнату». © Angela King / quora
- Сестра села на рейс. Самолет в воздухе, тихие соседи, улыбающиеся стюардессы. Ничто не предвещает беды. В какой-то момент сидящий рядом мужчина откладывает в сторону наушники, просит присмотреть за сумками и выходит по своим делам. 10, 15 минут. За минутами проходят часы, вот уже принесли второй обед. Соседа так и нет. На посадке он не появился. Казалось бы, может, он нашел пустое местечко в бизнес-классе и проспал весь рейс, а затем удалился вместе со всеми. Но мы не можем придумать причины, по которым пассажир оставляет сумки, электронику и ботинки. Остается прийти к выводу, что он исчез с 8-часового рейса. © v.atran / pikabu
- Поехали с 5-летней дочкой в гости к родственникам на пару дней. К вечеру дочка стала нервничать и проситься домой, настаивала, плакала. Пришлось вернуться. Дома оставался старенький папа. Звонили, стучали минут 40. Еле-еле добудились его. Вошли — все в пару и чайник на плите выкипел уже. Отец, оказывается, поставил чайник и уснул. © ckwo / pikabu
- Я гулял ночью по городу, уставившись в телефон. Перед тем как перейти улицу, я посмотрел на светофор и на дорогу, не едет ли машина. Почти перешел и увидел, как прямо на меня несется автомобиль. Спустя мгновение открываю глаза и понимаю, что стою в паре метров от дороги, а светофор горит красным. © 0×000004 / reddit
Бонус: иногда мистика — это не более чем воображение
- Мне было лет 13, и я остался один дома. Когда лег спать, выключил свет, а в соседней комнате начало играть пианино. Я решил взять себя в руки и пойти проверить. Пианино играло так, будто кто-то по нему бил рукой. Открываю дверь — и звуки прекращаются: мой кот сидит на клавишах. © tarmalonchik / pikabu
- Час ночи, одна дома, родители уехали на дачу. Лежу на диване в гостиной с ноутбуком, свет горит только рядом со мной. Вдруг замечаю свечение в моей комнате, потом слышу бубнеж. Кто-то включил телевизор! Крадусь в комнату через кухню, взяв там нож. Обшариваю всю комнату, потом всю квартиру — никого. В итоге до рассвета просидела на диване в обнимку с ножом. Утром позвонила папе, рассказала все. Как он смеялся! Оказывается, решил надо мной подшутить и перед отъездом включил будильник на телевизоре. © directorcirca / pikabu
- Катался летом один на велосипеде, уехал далеко от деревни. Сижу на камне, на солнце греюсь. Вдруг голос зовет меня по имени, причем голос знакомый! Вокруг поле — и никого. Несколько секунд я трясся от страха, пока не услышал «алле!» и «алле, блин!». Это телефон в кармане шортов включился и набрал номер. После этого кнопочные телефоны не жалую. © Mariotto / pikabu
А с вами случались мистические или псевдомистические истории?