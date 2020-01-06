18 случаев, когда люди столкнулись с чем-то необъяснимым

Все события происходили в начале 1990-х. Приехали к родственникам на поминки. В разгар мероприятия пропала сестренка. Искали всем поселком. Ее мать ревела днями напролет. Даже отец вышел из запоя. Через месяц признали пропавшей без вести. И тут как-то бабушка зашла на сеновал, а там сестренка спит мирным сном. Бабушка аж присела. Спит на сене, одета в то же платье. Волосы заплетены так же. Даже вес не изменился. Ничего не помнит. © GIBORYAN / pikabu

Попала на хирургический стол. Наркоз — и очень приятные видения. Чувствую, что меня больно стучат пальцем по лбу. «Открывай глаза!» — медсестра в шапочке до бровей, повязке и огромных очках. «Приди в себя!» — и продолжает стучать пальцем по лбу. «Наташа, не надо», — сопротивляюсь я. «А ты откуда знаешь, что я Наташа?» — «А я и не знаю. Мне там, — глаза в потолок закатываю, — сказали». Пораженная медсестра заботилась обо мне до выписки. А я и сама до сих пор не знаю, что это было. © Plu6ka11485 / pikabu