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18 случаев, когда люди просто попросили попить, а работникам кафе послышалось «Удивите меня»

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Кофе в булочке, сок в пакетике, чай в лампочке — фантазия некоторых сотрудников общепита просто не знает границ. Понятно, что они стараются привлечь внимание посетителей, которым в свою очередь полагается восхищаться авторским замыслом и делать фоточки для соцсетей. Но к напиткам, которые хорошо смотрятся в инстаграме, в реальной жизни обычно возникает куча вопросов.

Мы в AdMe.ru думали, что нас уже невозможно удивить причудами людей, которые разрабатывают оригинальные подачи блюд в кафе и ресторанах. И знаете, кажется, мы ошибались.

«Мой латте с рисунком. Похоже на кошачью попу»

© Nia_444 / reddit

«Ну и зачем все это? Кажется, мой напиток вот-вот перевернется»

© K***TheRogue / reddit

«Шеф, а как мы по-другому докажем, что апельсиновый сок действительно свежевыжатый?»

© FiercelyBeautiful / reddit

А нормальной ложки не было?

© Femfemfemfem-1 / reddit

Теперь вы точно знаете, сколько кофе выпили сегодня

© acerarity / reddit

«Было вкусно, но я весь испачкался»

© Maxibon1710 / reddit

Кофе в кружке? Нет, не слышали

© lcforever / reddit

£ 11 за половинку ананаса

© Deank1905 / reddit

То ли кружка, то ли банка

© Anonymously-done / reddit

Пить горячий латте из кружки без ручки — то еще удовольствие

© daylightsshadow / reddit

«Они сказали мне, что заботятся об экологии. Ну не знаю, лучше бы налили в бумажный стаканчик»

© bobcat009 / reddit

И поели, и попили

© kain0rer / reddit

Когда заказал напиток, а получил китайскую еду навынос

© Cptntequila / reddit

Апельсиновый сок в крошечной банке

© Bezzie-Landhog / reddit

Зачем использовать кружки, когда у вас есть лампочки?

© BrokenSky2000 / reddit

Рискнете попробовать такой кофе?

© FarmerChicken / reddit

«Из моего молочного коктейля „убегают“ взбитые сливки»

© Babe_the_Gallant_Pig / reddit

«Мой угольный латте. На вкус действительно напоминает уголь»

© faguni16 / reddit

А вам приходилось сталкиваться с подобными экспериментами работников кафе и ресторанов? Какая подача кофе или молочного коктейля была самой странной в вашей жизни?

Фото на превью FiercelyBeautiful / reddit
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