18 случаев, когда люди просто попросили попить, а работникам кафе послышалось «Удивите меня»
Кофе в булочке, сок в пакетике, чай в лампочке — фантазия некоторых сотрудников общепита просто не знает границ. Понятно, что они стараются привлечь внимание посетителей, которым в свою очередь полагается восхищаться авторским замыслом и делать фоточки для соцсетей. Но к напиткам, которые хорошо смотрятся в инстаграме, в реальной жизни обычно возникает куча вопросов.
Мы в AdMe.ru думали, что нас уже невозможно удивить причудами людей, которые разрабатывают оригинальные подачи блюд в кафе и ресторанах. И знаете, кажется, мы ошибались.
«Мой латте с рисунком. Похоже на кошачью попу»
«Ну и зачем все это? Кажется, мой напиток вот-вот перевернется»
«Шеф, а как мы по-другому докажем, что апельсиновый сок действительно свежевыжатый?»
А нормальной ложки не было?
Теперь вы точно знаете, сколько кофе выпили сегодня
«Было вкусно, но я весь испачкался»
Кофе в кружке? Нет, не слышали
£ 11 за половинку ананаса
То ли кружка, то ли банка
Пить горячий латте из кружки без ручки — то еще удовольствие
«Они сказали мне, что заботятся об экологии. Ну не знаю, лучше бы налили в бумажный стаканчик»
И поели, и попили
Когда заказал напиток, а получил китайскую еду навынос
Апельсиновый сок в крошечной банке
Зачем использовать кружки, когда у вас есть лампочки?
Рискнете попробовать такой кофе?
«Из моего молочного коктейля „убегают“ взбитые сливки»
«Мой угольный латте. На вкус действительно напоминает уголь»
А вам приходилось сталкиваться с подобными экспериментами работников кафе и ресторанов? Какая подача кофе или молочного коктейля была самой странной в вашей жизни?
Фото на превью FiercelyBeautiful / reddit