18 случаев, когда люди просто попросили попить, а работникам кафе послышалось «Удивите меня»

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Кофе в булочке, сок в пакетике, чай в лампочке — фантазия некоторых сотрудников общепита просто не знает границ. Понятно, что они стараются привлечь внимание посетителей, которым в свою очередь полагается восхищаться авторским замыслом и делать фоточки для соцсетей. Но к напиткам, которые хорошо смотрятся в инстаграме, в реальной жизни обычно возникает куча вопросов.

Мы в AdMe.ru думали, что нас уже невозможно удивить причудами людей, которые разрабатывают оригинальные подачи блюд в кафе и ресторанах. И знаете, кажется, мы ошибались.

«Мой латте с рисунком. Похоже на кошачью попу»

«Ну и зачем все это? Кажется, мой напиток вот-вот перевернется»

«Шеф, а как мы по-другому докажем, что апельсиновый сок действительно свежевыжатый?»

А нормальной ложки не было?

Теперь вы точно знаете, сколько кофе выпили сегодня

«Было вкусно, но я весь испачкался»

Кофе в кружке? Нет, не слышали

£ 11 за половинку ананаса

То ли кружка, то ли банка

Пить горячий латте из кружки без ручки — то еще удовольствие

«Они сказали мне, что заботятся об экологии. Ну не знаю, лучше бы налили в бумажный стаканчик»

И поели, и попили

Когда заказал напиток, а получил китайскую еду навынос

Апельсиновый сок в крошечной банке

Зачем использовать кружки, когда у вас есть лампочки?

Рискнете попробовать такой кофе?

«Из моего молочного коктейля „убегают“ взбитые сливки»

«Мой угольный латте. На вкус действительно напоминает уголь»