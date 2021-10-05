18 случаев, когда люди и не надеялись на что-то особенное, но реальность преподнесла сюрприз

Бывает так, что удача отворачивается от нас в очень нужный момент. И мы, умудренные опытом, уже не ожидаем от реальности никаких поблажек, но внезапно она решает нам подкинуть нечто эдакое — в виде неожиданного подарка, бонуса или же просто заботливого отношения чужих людей.

Так вышло и с героями нашей подборки, и мы в AdMe.ru считаем, что иногда все же стоит надеяться и ожидать лучшего.

«Распаковала кошачий лоток, а там подарок для кота»

«Мой юноша: „Я заказал кое-что суперважное к Новому году — сиди, карауль посылки“»

«И это несколько килограммов спелых мандаринов с благодарственным письмом от фермера, календарем спелости цитрусовых и сладостями в подарок».

«У меня не было никаких ожиданий, когда я покупала это, но каким-то образом они оправдались»

«Я ожидала, что буду разочарована. Но нет»



«Я впечатлена»

«Все получилось намного лучше, чем я ожидал»

«Попросил девушку сделать мясной и сырный стол для 4 человек. Что я ожидал по сравнению с тем, что она приготовила»

«Я приятно удивлена»

Все так же, как в рекламе

Точь-в-точь как на картинке

«Сегодня я получил дополнительный пончик! Заказал 10 штучек, а получил 11»

«Заказал 2 блюда и попросил немного „огненного“ соуса. И вот что мне положили»

«Заказал 1 радиатор, а мне прислали 8»

«Сказал женщине из „Еды на колесах“, что люблю их подливку. И она дала мне целый контейнер с ней»

«Попросил добавить немного мяса к моему бутерброду. И такого я не ожидал»

Клиент попросил добавить «столько оливок, сколько можно». И он не ушел домой недовольным



«Попросил несколько соусов для картошки фри. Я получил ВСЕ соусы»

«Заказала я, значит, по приколу палетку на AliExpress за 800 рублей. Просто чтобы проверить ее качество. И я в тихом шоке»