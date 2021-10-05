18 случаев, когда люди и не надеялись на что-то особенное, но реальность преподнесла сюрприз
Бывает так, что удача отворачивается от нас в очень нужный момент. И мы, умудренные опытом, уже не ожидаем от реальности никаких поблажек, но внезапно она решает нам подкинуть нечто эдакое — в виде неожиданного подарка, бонуса или же просто заботливого отношения чужих людей.
Так вышло и с героями нашей подборки, и мы в AdMe.ru считаем, что иногда все же стоит надеяться и ожидать лучшего.
«Распаковала кошачий лоток, а там подарок для кота»
«Мой юноша: „Я заказал кое-что суперважное к Новому году — сиди, карауль посылки“»
«И это несколько килограммов спелых мандаринов с благодарственным письмом от фермера, календарем спелости цитрусовых и сладостями в подарок».
«У меня не было никаких ожиданий, когда я покупала это, но каким-то образом они оправдались»
«Я ожидала, что буду разочарована. Но нет»
«Я впечатлена»
«Все получилось намного лучше, чем я ожидал»
«Попросил девушку сделать мясной и сырный стол для 4 человек. Что я ожидал по сравнению с тем, что она приготовила»
«Я приятно удивлена»
Все так же, как в рекламе
Точь-в-точь как на картинке
«Сегодня я получил дополнительный пончик! Заказал 10 штучек, а получил 11»
«Заказал 2 блюда и попросил немного „огненного“ соуса. И вот что мне положили»
«Заказал 1 радиатор, а мне прислали 8»
«Сказал женщине из „Еды на колесах“, что люблю их подливку. И она дала мне целый контейнер с ней»
«Попросил добавить немного мяса к моему бутерброду. И такого я не ожидал»
Клиент попросил добавить «столько оливок, сколько можно». И он не ушел домой недовольным
«Попросил несколько соусов для картошки фри. Я получил ВСЕ соусы»
«Заказала я, значит, по приколу палетку на AliExpress за 800 рублей. Просто чтобы проверить ее качество. И я в тихом шоке»
А что в последнее время превзошло все ваши ожидания?
Фото на превью CaramellPrince / Twitter
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