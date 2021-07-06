18 случаев, когда гости слишком буквально восприняли фразу «Будьте как дома»

С появлением социальных сетей люди все чаще испытывают нехватку живого общения, поэтому обычный поход в гости порой становится настоящим праздником. Увы, не всегда для хозяев тоже. Ведь некоторым людям ничего не стоит оставить после себя гору мусора, испачкать ванную или выместить свои эмоции на хозяйском мыле.

AdMe.ru посылает лучи добра всем, кому пришлось столкнуться с невоспитанными гостями, но призывает беречь свои нервные клетки и просто посмеяться над выходкам этих людей. Бонус в конце статьи пригодится хозяевам, которые стесняются прямо сказать о своих чувствах.

«Устроил вечеринку, а на следующий день проснулся и обнаружил, что кто-то надкусил мое мыло»

«Бывшая девушка брата наконец-то съехала из дома наших родителей. Это лишь половина беспорядка, который она оставила»

Навязывание своих принципов не лучший метод для знакомства

С сыном в классе училась девочка. Они дружили. Им было лет 10–11. Ее мама захотела прийти в гости к нам. Я ее, кстати, видела первый раз в жизни. Едва переступив порог, она заявила, что у меня мебель расставлена не по фэншую. И принялась все переставлять. С тех пор осторожно отношусь к малознакомым людям и не спешу приглашать их в гости. © Alla Boyko / Facebook

«Приехал брат, принял душ. Вот что он оставил после себя»

«Моя домашняя вечеринка вышла из-под контроля»

«Ухожу с посиделок по случаю дня рождения. Там были слезы»

«Была гулянка у бассейна. Я знаю, кто это сделал. Мой двор — это не твоя помойка!»

От добра добра не ищут

Каждое утро соседка приходила ко мне на завтрак. Как-то я ее спросила в шутку: «Когда уже меня пригласишь?» Ответ: «Я же кредит оплачиваю, не могу тратиться на еду пока что». Больше я ей дверь не открывала. 10 лет прошло. © Angelina Çapkan / Facebook

«Приходили гости, кто-то из них взял мой кабель для зарядки и оставил свой сломанный»

«Вот почему я не позволяю гостям загружать посудомоечную машину»

Ни здрасте, ни до свидания

Мучаюсь бессонницей: работаю до 3–4 утра, тогда ложусь спать, в 6:30 встаю, чтобы отвести детей в садик, потом снова ложусь. Живу так уже пару месяцев. Приехала в гости свекровь. Была предупреждена, что завтра я буду дома и что по ночам не сплю. С большим трудом я заснула около 9 часов. Просыпаюсь в 10:15 под звуки орущего на всю квартиру ведущего телепередачи и сопутствующие комментарии свекрови. Лежу в кровати, слышу, как хлопают дверцы шкафов на кухне. Апогей: свекровь открывает дверь в мою спальню и застывает в дверях: — О! А я думала, что тебя нет дома, — говорит, разворачивается и уходит. — А чего хотели-то? — кричу я вдогонку, но, видимо, ведущий телепередачи кричит громче. © ToryStory / Pikabu

«Разместили девушку у нас и кормили ее бесплатно, потому что она не могла улететь домой. В таком виде она оставила комнату»

«Один из гостей просто сломал большое печенье вместо того, чтобы разрезать его, как это делали все остальные»

«Разрешил безработной подруге пожить у меня, пока она не сможет встать на ноги. Вот такие вещи я нахожу по всему дому»

Есть гости, которые до последнего будут оправдываться, и никак их не переубедить

Сестра бывшей жены использовала мой кухонный нож за $ 150, чтобы расколоть кокос. Она как-то умудрилась загнуть кончик ножа. Затем сказала, что это, должно быть, дешевый нож, потому что ее сестра из Таиланда очень легко разрезает кокосы ножом. Один из плюсов развода в том, что мне больше никогда не придется терпеть ее присутствие. © multivac7223 / Reddit

«Высаживаю новый газон. Вот как припарковались гости моих соседей»

Ты пускаешь людей на свою вечеринку, а они кромсают твой пирог

Ох уж эти родственнички

Мама очень просила приютить на пару дней наших дальних родственников. Я их в глаза не видела, но неудобно было отказать. Приехали, значит, Юрий и Оксана — с виду нормальные ребята. Пробыли 2 дня, а когда собирались уезжать, я заметила неладное: весь хлеб исчез, подсолнечного масла не было на месте, кастрюли с едой на неделю почему-то оказались пустыми. Пошутила вроде: «Ого, сколько мы слопали за пару дней». Оксана внезапно начала нервно объяснять, что хлеб заплесневел, и она его отдала птичкам. Но в этот момент у Юры в руках порвался пакет. Из него выпали литровые банки с моим супом и мои же контейнеры, в которые милые гости упаковали кучу еды.

Бонус: коврик, прогоняющий непрошеных гостей

«О нет! Только не ты опять».