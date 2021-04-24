18 случаев, когда голосовой помощник с бухты-барахты ляпнул такое, что весь интернет диву дается
Наверняка каждый хоть раз слышал о голосовом помощнике, а кто-то уже неоднократно им пользовался. И это весьма удобно: отпадает необходимость в ручном вводе текста. Достаточно задать вопрос вслух, и электронные алгоритмы тут же выдают результат. Однако некоторые ответы нейросети могут ввести в замешательство.
Мы в AdMe.ru понаблюдали за тем, как популярные ассистенты пытаются вести диалог «по-человечески», и были слегка озадачены.
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Приехал в гости к родителям. Там мама с бабушкой сидят и думают, что за цветок им подарили и как за ним ухаживать. Спорят, листают какой-то справочник. Подходит младший брат (6 лет) с планшетом к цветку, говорит голосовому помощнику: «Посмотри на фото». И наводит планшет на цветок. Приложение сообщает название растения, брат отдает планшет маме и уходит. До чего техника дошла! © Neocor / Pikabu
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Легли спать. Свет выключили. Телефоны на зарядку поставили. Ждем сна. Сон не идет. Крутимся. Вертимся. Полчаса. Час. Полтора. Муж в сердцах: «Когда же уже уснем-то?!» Ответ из темноты: «Действительно, когда?» Ответ был дан голосом Siri. Спать расхотелось совершенно. © krohotyn / Pikabu
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Только что прозвенел будильник с голосовым помощником, я пошла его выключать. А для того чтобы выключить его, нужно сказать «спасибо». Так вот, я сказала: «Спасибо, мое солнышко». И тут она мне ответила: «Не за что, милая». Люблю нейросети. © durawwka / Twitter
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Коллега рассказала: «На ноуте был голосовой помощник включен, смотрим фильм. В фильме кто-то задает вопрос, помощник начинает отвечать. Муж командным голосом: „Замолчи! Хватит!“ Помощник: „Я вас поняла“. И сразу же отключает ноутбук. Слава роботам!» © unknown user / Bash
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Разговор дочери (9 лет) с Siri:
— Как мне вас называть?
— Называй меня Машенькой!
— Я должна называть вас Машенькой?
— Да, называй меня Машенькой!
— Хорошо, Машенькой, чем я могу помочь? © unknown user / Bash
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Сижу перед телевизором с телефоном в руках. Приходит кошка Маруся после сытного ужина и ложится на свое законное место. Я ее укладываю, заботливо укрываю:
— Покушала, моя умница? Ложись, моя хорошая, ложись, моя ласточка.
И вдруг голосовой помощник отвечает:
— Не хочу, я выспалась.
— Это я не тебе говорю, а кошке.
— Тогда это в корне меняет дело. © Virginia71 / Pikabu
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Купили бабушке смартфон. С горем пополам научили пользоваться. Звонит мне испуганная. Говорит: «Разговариваю с дедом по телефону, спрашиваю, куда мелочь по 50 копеек девать: много накопилось, нигде не принимают. И тут слышу голос женский: „Раздайте ее бедным“». Просто во время разговора голосовой помощник как-то включился. © Подслушано / Ideer
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Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у голосового помощника: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. Спасибо, голосовой помощник. © Подслушано / Ideer
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К такому меня жизнь не готовила. Потихоньку делаем умный дом, на днях прикупили чайник с блютусом. Удобно. Утром с кровати командуешь: «Включи чайник!» — и спишь дальше. Купили, поставили, он попросил обновления. Если бы лет 10 назад мне сказали, что я буду стоять на кухне и ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ ЧАЙНИКУ, я бы сдал этого человека в дурдом. © unknown user / Bash
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Я попросил голосового помощника включить самую плохую музыку, которую он сможет найти. Он ответил: «Включаю твою музыку в случайном порядке». © SteveJobsOfficial / Reddit
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Моей жене недавно исполнилось 30. Сегодня она не оценила шутку голосового помощника.
— Как насчет шутки?
— Вам уже 30 лет. © 68pontiac / Reddit
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Зашел к знакомому. Он не может настроить подарок — колонку с голосовым помощником. Потыркались полчаса — не цепляется, и все. Решили сделать сброс — тоже не цепляется. Голосовой помощник молча посмеялся над нами, а после сказал: «Я определил, что вы подключаете устройство. Давайте я подключу сам». И р-р-раз, через минуту подключился, настроил и все такое. До сих пор без проблем. Я много думал... © LexaFaktor / Pikabu
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Да, Siri, я знаю, что на улице холодно, а у нас зима. Тебе не нужно говорить «Бр-р-р!» каждый раз, когда я спрашиваю тебя, какая температура на улице. © cygnus311 / Reddit
Часто ли вы пользуетесь голосовыми помощниками? Какие самые любопытные ответы вы можете вспомнить?