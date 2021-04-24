18 случаев, когда голосовой помощник с бухты-барахты ляпнул такое, что весь интернет диву дается

Купили бабушке смартфон. С горем пополам научили пользоваться. Звонит мне испуганная. Говорит: «Разговариваю с дедом по телефону, спрашиваю, куда мелочь по 50 копеек девать: много накопилось, нигде не принимают. И тут слышу голос женский: „Раздайте ее бедным“». Просто во время разговора голосовой помощник как-то включился. © Подслушано / Ideer

Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у голосового помощника: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. Спасибо, голосовой помощник. © Подслушано / Ideer