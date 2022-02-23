18 деток, которые выдали такое, что у их родителей до сих пор кровь в жилах стынет

Некоторым событиям невозможно найти логическое объяснение. К примеру, маленькие дети говорят о том, чего не могут знать, или ведут себя так, будто видят нечто скрытое от глаз взрослых. Это детская фантазия или что-то иное? Пусть решают наши читатели.