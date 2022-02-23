18 деток, которые выдали такое, что у их родителей до сих пор кровь в жилах стынет
Некоторым событиям невозможно найти логическое объяснение. К примеру, маленькие дети говорят о том, чего не могут знать, или ведут себя так, будто видят нечто скрытое от глаз взрослых. Это детская фантазия или что-то иное? Пусть решают наши читатели.
Мы в AdMe.ru прочитали рассказы взрослых, которые услышали от детей жутковатые фразы, и нам тоже стало не по себе.
- У моей знакомой дочь до 5 лет видела каких-то людей в их квартире, которых не было на самом деле. Она заходила в большую комнату и отказывалась садиться на диван, рассказывая, что там уже сидят 2 дяди и 1 тетя. Она их постоянно видела, эти люди курсировали по квартире. © Natalya Schastlivaya / Facebook
- Когда дочке было 3 года, не стало моей любимой бабушки. Прошла неделя, захожу я в детскую и вижу, что малая пристально смотрит на бабулино кресло. А потом как выдаст: «Бабушка сказала, что ты не должен плакать, потому что у нее все хорошо на новом месте». Через 3 месяца мой дядя скончался от болезни. Дочка не знала этого, но ночью пришла ко мне в спальню со словами: «Дядя и бабушка только что были в гостях. Он говорит, что у него больше ничего не болит и он живет вместе с бабулей». © Carri Nicholson / Quora
- Когда мне было 3 года, мы переехали в новый дом и у меня появилась воображаемая подруга. Я рассказывал взрослым о ней и ее муже, который не вернулся с войны. Родители испугались и выяснили, что раньше на нашем участке был дом, где жила молодая женщина. Ее муж погиб на фронте, а она не выдержала горя. Бабушка показала мне фото, и я сказал: «Да, это Галина», хотя мне никто не говорил ее имени. © Bryce DeLancret / Quora
- Мой сын говорил, что, когда я была маленькой, он носил меня на руках. И часто повторял привычки моего дяди, которого нет уже больше 20 лет. © Анна Пронина / Facebook
- В 4 года сынок сказал мне: «Когда я сидел наверху на облаке и увидел тебя, мне стало так тебя жаль. Я попросился стать твоим сыном, и мне разрешили». На вопросы, кто разрешил и где он сидел, сын не реагировал, просто играл себе дальше. Сейчас ему 20 лет, а когда я рассказала ему о том случае, он посмеялся и заявил, что я та еще сказочница. © Jelena Mirnaja / Facebook
- Дочка в 3 годика разговаривала с халатом моего отца. После его гибели я так и оставила халат на вешалке. Я вначале не обратила внимания, но у меня мурашки по телу пошли, когда пару раз дочка попросила перевести ей некоторые фразы с молдавского. Когда я просила, кто ей их сказал, она ответила: «Дедушка. Ты что, его не видишь? Он там, возле двери, в зеленым халате!» © Ecaterina Climentovschi / Facebook
- Сын часто говорит странные вещи. Как-то утром он заявил, что сегодня поедет смотреть на поезда. Мы еще удивились, потому что все дома были и никто никуда не собирался. А вечером так сложилось, что нам пришлось срочно ехать на вокзал за одним человеком и мы взяли сына с собой. © Juli Kuchka / Facebook
- Не верю во все такое, но недавно сын перед сном говорил, что раньше у него была другая мама. А потом он погиб и очень захотел ко мне. И поселился у меня в животике. Там было так тепло и светло. «Мам, ты помнишь? Помнишь, как я был у тебя в животике?» © Marinka Garets / Facebook
- Мама рассказывала, что в детстве мы с сестрой много хохотали, оставаясь вдвоем в комнате. Она как-то спросила, что нас так смешит, а мы ответили, что к нам приходит поиграть тетя и с ней очень весело. © *walker / Twitter
- В 3 года у сына появился воображаемый друг. Однажды я позвала ребенка купаться, а он такой: «Мой друг против. Он говорит, что ты плохая». Я не придумала ничего лучше, чем велеть другу уйти. А в прошлом году смотрели мы «Полтергейст» и сынишка вдруг выдал: «Помнишь, ты сказала моему другу, чтобы он исчез? Он тогда так разозлился!» © Ruth Da Ponte / Quora
- Отец моего сына ушел из жизни, когда нашему малышу было 2 года. И он никогда не жил с нами. Однажды сын громко засмеялся, а когда я спросила, почему он смеется, заявил: «Мам, я с папой играю». Знатно я тогда испугалась. © mfigini / Twitter
- Внук очень рано начал различать и называть сложные цвета. Фиолетовый цвет упорно называл «Валин цвет» (он меня называл не бабушкой, а по имени). Когда спросила, почему мой цвет фиолетовый, он очень удивился вопросу: «Ты не видишь разве, что ты фиолетовая?» «А мама?» — спросила я. «Мама голубая, а папа коричневый. Все люди разного цвета». © Valentina Bormane / Facebook
- Лежали мы с дочкой на диване. Вдруг она посмотрела на мой живот и сказала: «Мама, там ребенок!» Наша няня была беременна, поэтому я решила, что дочь так играет. Но она каждый вечер твердила: «Мама, там малыш!» Потом оказалось, что я была на 8-й неделе. © Kelsey Hicks / Quora
- Моей племяннице 4 года. Она, как и многие дети, играла с воображаемой подругой. Но однажды мы листали семейный альбом, племянница увидела одну фотографию и говорит: «Это моя подруга. Откуда у тебя ее фотография?» А на фото моя бабушка, которая давно покинула этот мир. © guevaranegro / Twitter
- Спрашиваю у внучки, которой год и 7 месяцев: «Кто тебя очень любит?» Она, глядя мне в глаза, отвечает: «Сережа». Я, не веря ушам, переспросила — тот же ответ. Дело в том, что так звали моего мужа, который ушел из жизни год и 4 месяца назад. Внучка о дедушке ничего не знала, я ей о нем не рассказывала. © LauFreys / Twitter
- Дочке было 4 года. Она играла и как бы между прочим произнесла: «Когда мне будет 12 лет, у меня не будет папы». Сказать, что я испугалась, — ничего не сказать. Аккуратно так спросила, откуда дочка об этом знает, а она непринужденно ответила: «Просто знаю». Сейчас ей 17 лет, наш папа с нами, но, когда дочке было 12, скончался ее крестный. © Валентина Романовская / Facebook
Какие необъяснимые вещи говорили в детстве вы или ваши дети?
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